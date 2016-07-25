TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（26日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 基礎的財政収支、20年度の赤字5.5兆円＝内閣府試算で政府筋 > ドイツの自爆犯、ＩＳに忠誠誓う＝バイエルン州内相 > シカゴ日経平均先物（25日） > 米ＦＲＢ、スワップ協定に基づく週間資金供給額は1.85億ドル > 米国株式市場＝下落、原油安でエネルギー株に売り > 米金融・債券市場＝低調な2年債入札受け短期債利回り上昇、ＦＯＭＣ控え警戒感漂う > 米金融の不安定リスク高まる、英ＥＵ離脱決定受け＝財務省報告 > 米ＦＲＢ、リバースレポで491.3億ドル吸収 > 菅・麻生氏留任へ、安倍首相8月3日に内閣改造＝日経 > 欧州市場サマリー（25日） > 米原油先物3カ月ぶり安値、供給過剰懸念が重し > 英スコットランド首相、独立準備着手へ ＥＵ離脱で選択肢維持 > イタリア年金基金、銀行救済基金への資金注入協議 政府要請で > 米2年債入札、応札倍率2008年以来の低水準 > 経済対策、財政支出6兆円に増額 政府が骨格＝日経 > ユーロ圏金融・債券市場＝利回り低下、成長支援へ政策総動員とのＧ２０合意で > 英5─7月製造業楽観度7年半ぶり低水準、ＥＵ離脱影響か＝ＣＢＩ > ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は174.5億ユーロに拡大 > 米利上げ観測高まる、12月の予想確率56％に上昇＝短期金利先物 > 米国株式市場・序盤＝小幅安、企業決算に注目 > 6月実質輸出は前月比+4.3％、実質輸入は+0.3％＝日銀 > 産業革新機構、人工知能ベンチャーに5億円出資 > 金融庁・日銀が定期連絡会、金融システムや市場動向で意見交換 > 米フロリダ州のナイトクラブで銃乱射、2人死亡・10人以上負傷 > 中国、南シナ海の環境保護基金を設立済み 海中調査に投資＝新華社 > 東南アジア株式＝概ね上昇、シンガポールは下落 > ヒト型ロボット「ペッパー」が海外進出、法人向け販売開始
◆企業関連ニュース > ヤフー、中核事業をベライゾンに48億ドルで売却 ネット時代に幕 > 米スプリント、4─6月売上高予想上回る 財務不安も和らぎ株急伸 > ＴＩ、4─6月期12％増益 自動車・通信機器向け好調 株価6％高 > BUZZ-外株：半導体マイクロン6.9％高、Ｍ＆Ａ期待で > BUZZ-外株：米ギャップ3.1％高、証券会社が投資判断引き上げ > 米エバーバンク株13％高、ＵＢＳ起用し身売りを模索との報道受け > ジュリアス・ベア、資産が最大150億ドルの銀行買収可能＝ＣＥＯ > BUZZ-外株：米オキュラー・セラピューティクス下落、ＦＤＡの治療薬承認見送りで > 伊ルクソティカ、通年業績見通し下方修正 上期営業利益が減少 > BUZZ-外株：米スプリント大幅高、好決算と財務不安後退で > 中国百度のオンライン動画事業株、買い手が提案取り下げ > 英ＳＡＢミラーの東・中欧ビール資産売却、欧米の投資会社が触手 > 自動車大手ＦＣＡ、内部調査で米販売の水増しが発覚＝報道 > 米アウターウォール、16億ドルで株式非公開化へ 株価11％高 > BUZZ-外株：サンタンデール米子会社11％安、決算発表を延期 > 米イー・トレード、オプションズハウスを7.25億ドルで買収へ > 米サンエジソン傘下テラフォーム・パワー、毒薬条項採択 > ＮＴＴがセキュリティ事業強化、澤田副社長「3年後に売上20億ドル」
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