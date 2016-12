UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝マレーシアリンギが下げ主導、ウォンには買い

(内容を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア通貨市場で、大半の新興国通貨が下 落。26─27日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、28─29日に日銀の金融政策 決定会合を控え、日銀が積極的な緩和策を決めるかについて懸念が広がっており、リスク 許容度が低下している。 マレーシアリンギ が下げを主導。原油価格が、供給懸念を背景に約3カ月ぶ り安値となっていることを受けて売られた。 インドネシアルピア は2週間ぶり安値。月末の米ドル需要に押された。 ウォン は上昇に転じた。1ドル=1140ウォン近辺では、輸出業者が月 末の決済需要でウォン買いを入れた。ソウル株は14営業日続伸しており、オフショアフ ァンドによるウォン買いもみられた。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、パク・ユナ氏は「アジア新興国通貨の 調整は一時的なものだとみている。欧州の中銀は今年後半に金融緩和を実施するとみられ 、アジア通貨の支援材料になるだろう」との見方を示した。 0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.36 105.81 +1.39 Sing dlr 1.3586 1.3622 +0.26 Taiwan dlr 32.142 32.140 -0.01 Korean won 1136.20 1137.00 +0.07 Baht 35.04 35.03 -0.03 Peso 47.195 47.195 +0.00 Rupiah 13145 13135 -0.08 Rupee 67.37 67.35 -0.03 Ringgit 4.0665 4.0620 -0.11 Yuan 6.6777 6.6806 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.36 120.30 +15.27 Sing dlr 1.3586 1.4177 +4.35 Taiwan dlr 32.142 33.066 +2.87 Korean won 1136.20 1172.50 +3.19 Baht 35.04 36.00 +2.74 Peso 47.20 47.06 -0.29 Rupiah 13145 13785 +4.87 Rupee 67.37 66.15 -1.81 Ringgit 4.0665 4.2935 +5.58 Yuan 6.6777 6.4936 -2.76