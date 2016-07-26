アジア株式市場サマリー（26日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2027.34 +15.02 +0.75 2009.40 2027.34 2008.25 前営業日終値 2012.32 台湾 加権指数 9024.79 +33.12 +0.37 8983.55 9024.79 8960.48 前営業日終値 8991.67 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5537.500 +3.937 +0.07 5530.200 5537.500 5498.200 指数 前営業日終値 5533.563
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