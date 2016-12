米金融・債券市場＝2年債利回り約1カ月ぶり高水準、ＦＯＭＣ控え

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時27分 104*21.50 2.2830% ) 前営業日終値 104*17.00 2.2890% 10年債(指標銘柄 16時25分 100*18.00 1.5628% ) 前営業日終値 100*15.00 1.5730% 5年債(指標銘柄) 16時26分 99*30.25 1.1364% 前営業日終値 99*30.00 1.1380% 2年債(指標銘柄) 15時32分 99*31.50 0.7579% 前営業日終値 99*31.13 0.7630% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*28.00 171*18.00 Tノート先物9月限 132*04.00 132*02.00 米金融・債券市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を翌日に控え 警戒感が広がるなか、2年債利回りが前日に続き約1カ月ぶりの高水準近辺で推移。午後 行われた5年債入札が低調だったことで、短・中期債利回りは取引時間中の高水準をつけ る場面もみられた。一方、長期債には買いが入り、利回りが低下した。 340億ドルの5年債入札は、応札倍率が2.27倍で、2009年7月以来7年 ぶりの低水準となった。間接入札者の落札割合は53.64%と、1月以来の低水準。一 方で、プライマリーディーラーが落札した割合は41.63%と、昨年8月以来の高水準 だった。 米国内の住宅や労働関連統計が底堅いなか、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジ ット)をめぐる懸念は和らいでいる。シティグループが算出する、各種経済指標と事前予 想とのかい離幅を指数化した米経済サプライズ指数 は過去21カ月間で最高を 記録しており、指標内容が予想以上に良好なことを表している。とはいえ、あすのFOM Cでは海外リスクや国内の製造業の軟調さを踏まえ、金利据え置きが見込まれている。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む年内の利上げ確率は 48%。前日は52%、1週間前は45%だった。FOMCはあす27日米東部時間午後 2時(日本時間28日午前3時)に声明を発表する。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bp s) U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 -4.00 U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 -2.00 U.S. 5-year dollar swap spread 3.25 -1.75 U.S. 10-year dollar swap spread -10.00 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -43.75 -0.75