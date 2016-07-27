TOP NEWS* 海外トップニュース（27日）

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［２７日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ドイツ30年債入札、利回りは過去最低の0.45％ ＥＣＢ買入の思惑 > ドイツ銀、第2四半期は20％減収 リストラ強化の可能性 > 独プーマの第2四半期は黒字転換、「ユーロ2016」で売り上げ好調 > ユーロ圏内の融資、6月は伸びが加速＝ＥＣＢデータ > エールフランスＫＬＭ、第2四半期は減収 今後も圧迫の可能性 > 英グラクソが国内拠点に3.6億ドル投資へ ＥＵ離脱でも自信 > 英ＧＤＰ、第2四半期は前期比+0.6％に加速 工業生産が17年ぶり大幅増 > エアバス、第2四半期利益は予想上回る 15億ドルの費用計上 > 独バイエル、第2四半期調整後利益は予想上回る 抗凝固薬が好調
> 〔アングル〕サンダース支持者「戦い諦めない」、クリントン氏にそっぽ > 〔焦点〕英、ＥＵ離脱で財政健全化路線「リセット」 政府借入れ増大へ > 〔ＩＢウオッチャー〕中国政府主導の鉄鋼業界再編に懸念の声 > 〔ＩＢウオッチャー〕資源大手3社、下期に資産売却のてこ入れ必要か > 〔ＩＢウオッチャー〕投資家は米ヤフーの迅速な保有株売却を期待 > 〔BREAKINGVIEWS〕米アップル、水面下では好材料が蓄積
> 中国サービス貿易赤字、6月は194億ドルに拡大 > ユーロ圏内の融資、6月は伸びが加速＝ＥＣＢデータ > スペインのサンタンデール銀、第2四半期は50％減益 一時費用で > 中国、鉄鋼生産能力の削減に向け追加金融支援へ > 独ＧＦＫ消費者信頼感指数、8月は小幅低下 英ＥＵ離脱決定で > 英半導体設計ＡＲＭ、第2四半期は5％増益 > クリントン元米大統領が応援演説「ヒラリーは世の中変える人物」 > 6月の独輸入物価指数、前月比＋0.5％・前年比‐4.6％＝連邦統計庁 > 6月のタイ輸出は前年比0.1％減、輸入は10.1％減
> 米アナログ・デバイセズ、リニア・テクノロジーを148億ドルで買収 > 豪ＣＰＩ、第2四半期は17年ぶり低水準の前年比+1.0％ 来週利下げも > 過剰生産能力の削減、極めて厳しい＝中国国家発改委 > 中国工業部門企業利益、6月は前年比5.1％増に伸び加速 > 米アップル、4─6月ｉＰｈｏｎｅ販売予想超え 時間外で株価急伸 > 米大統領選、ロシアが介入画策する可能性も＝オバマ大統領 > 韓国ＬＧディスプレー、4─6月は91％営業減益 下期の改善を予想
> 〔ロイター調査〕英中銀、8月利下げはほぼ確実 ＱＥ再開は温存か > 韓国中銀、金利を近くゼロにする計画ない＝総裁 > トランプ氏支持率、クリントン氏上回る＝ロイター／イプソス調査 > 〔海外規制フラッシュ〕米ＦＤＡ、呼吸器・尿路感染向け抗生物質の警告強化 > 新たな核実験、「米国の態度にかかっている」＝北朝鮮外相 > 米民主党、クリントン氏を大統領候補に指名 トランプ氏と対決へ > BUZZ-外株：米企業、第3・第4四半期の利益予想を下方修正＝トムソン・ロイター > テスラの自動運転車事故、速度超過を確認＝米運輸安全委 > 仏で男2人が教会を襲撃、神父殺害後射殺される ＩＳ関与か > マクドナルド、米既存店売上さえず 人件費上昇の価格転嫁警告 > 米ゴールドマンを投資会社が提訴、マレーシア首相不正疑惑めぐり > 米民主党大会、クリントン氏を大統領候補に正式指名 > 米原油先物が3カ月ぶり安値、供給過剰懸念で 北海ブレント上昇 > 米フリーポート、4━6月純損失縮小 債務圧縮に自信 > 米ツイッター、第2四半期約20％増収 ＩＰＯ以降で最小の伸び > 米アナダルコ、第2四半期実質赤字は予想より小幅 > 米アナログ・デバイセズ、同業リニア・テクノロジーを148億ドルで買収 > 日本電産、米エマソンのモーター事業買収で最有力候補に＝関係筋 > 「世界で最も安全な」アンドロイドスマホ、ブラックベリーが第２弾
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