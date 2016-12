ＮＹ市場サマリー（27日）

* 米国概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/6J/Overview をクリックしてご覧になれます [ 27日 ロイター] - ドル/円 NY終値 105.39/105.41 始値 105.51 高値 106.04 安値 105.16 ユーロ/ドル NY終値 1.1055/1.1062 始値 1.0993 高値 1.1064 安値 1.0963 米東部時間 30年債(指標銘柄) 17時05分 106*05.00 2.2165% 前営業日終値 104*23.50 2.2800% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*03.50 1.5027% 前営業日終値 100*18.50 1.5610% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.25 1.0912% 前営業日終値 99*27.13 1.1550% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.75 0.7224% 前営業日終値 99*31.25 0.7620% 終値 前日比 % ダウ工業株30種 18472.17 -1.58 -0.01 前営業日終値 18473.75 ナスダック総合 5139.81 +29.76 +0.58 前営業日終値 5110.05 S&P総合500種 2166.58 -2.60 -0.12 前営業日終値 2169.18 COMEX金 8月限 1326.7 +5.9 <0#GC:> 前営業日終値 1320.8 COMEX銀 9月限 1999.5 +31.2 <0#SI:> 前営業日終値 1968.3 北海ブレント 9月限 43.47 ‐1.40 <0#LCO:> 前営業日終値 44.87 米WTI先物 9月限 41.92 ‐1.00 <0#CL:> 前営業日終値 42.92 CRB商品指数 179.6188 ‐1.6005 前営業日終値 181.2193 <為替> ドルが下落した。27日に終わった米連邦公開市場委員会(FOMC)で、9月利上 げが強く示唆されなかったと受け止められた。28─29日の日銀金融政策決定会合をめぐる投資家 の警戒感も、ドル買いを抑える要因だった。 FOMC声明では、物価指標や海外経済情勢を引き続き見守るものの、「短期的な経済見通しへ のリスクは低下した」との見解が示された。 ドルは声明発表直後にいったん上昇したが、その後は9月利上げの可能性がそれほど高まったわ けではないとの見方が広がり、値を消す展開になった。 ウェストパック銀行のシニア通貨ストラテジスト、リチャード・フラヌロビッチ氏は「9月利上 げの線は消えていない。だがFRBが利上げの(明確な)シグナルを送ると考えていたなら、想定通 りの答えではない」と述べた。 FOMCが終わると市場の注目は急速に日銀の動向に戻った。投資家は、自分たちが期待してい るほど大規模な追加緩和を日銀が打ち出さないのではないか、と神経をとがらせている。 今週を通じて見ると、市場のテーマとしてはFOMCよりも日本の財政・金融政策についての思 惑の方が圧倒的に比重が大きい。 TDセキュリティーズのFX戦略北米責任者、マーク・マコーミック氏は「過去1週間半程度で は、円(の材料)が恐らく唯一の継続的な話題だった」と指摘した。 NY外為市場: <債券> FRBが金利据え置きを決定し、目先のリスクは後退したとの認識を示しながらも利 上げを急ぐ姿勢を示さなかったことを受け、長期債を中心に国債価格が上昇した。 FRBは今回の連邦公開市場委員会(FOMC)声明で「短期的な経済見通しへのリスクは低下 した(near-term risks to the economic outlook have diminished)」と指摘。ただ、企業投資が軟 調であることや、インフレ率がFRBが目標とする2%を根強く下回っていることには引き続き懸念 を示した。 ウエスタン・アセット・マネジメント(カリフォルニア州)のポートフォリオ・マネジャー、デ ニス・マクナマラ氏は「FRBはリスクマネジメント・モードに入っている」とし、次回9月の会合 で利上げに踏み切る公算は小さいとの見方を示した。 今回のFOMC声明を受け、債券市場では短期債よりも長期債が選好され、利回り曲線はフラッ ト化。トレードウエブによると、長短利回り格差は一時2015年3月以来の水準に縮小した。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物は次回9月20─21日のFOMCで利上 げが決定される確率は18%であることを示す水準となっている。今回のFOMC声明発表前は21 %だった。 米金融・債券市場: <株式> まちまち。ダウ平均はほぼ横ばい、S&P500は小安くなる一方、ナスダック指数 は底堅かった。FOMCはこの日、金利据え置きを決めたが、同時に米経済見通しに対する目先のリ スクは後退したとの認識を示し、年内の引き締め再開に道を残した。 FOMCの据え置き決定は予想通り。ただ6月の英国民投票で欧州連合(EU)離脱派が勝利し たことから、投資家は米国の利上げ時期についての手掛かりを望んでいた。 S&Pのセクター別指数は主要10業種のうち6業種が下落。主要消費財指数 が1.4 4%、公益株指数 が1.17%それぞれ下げた。 個別銘柄では、航空機のボーイング が0.8%上昇。四半期決算で赤字幅が市場予想を下 回ったことが好感された。 飲料のコカ・コーラ は3.3%安。この日発表の決算は売上高が予想に届かず、業績見通 しも下方修正した。 アップル は6.6%高。前日引け後に発表した4─6月期決算はスマートフォン「iP hone(アイフォーン)」の販売台数が予想を上回り、7ー9月についても強気の見通しを示した 。 米国株式市場: <金先物> 続伸。FOMC声明発表を控えて様子見ムードが強まる中、安値拾いの買いが入っ たほか、ショートカバーの動きも見られた。 また、6月の米耐久材受注額が市場予想を下回ったため、投資家のリスク回避姿勢が幾分強まり 、安全資産とし ての金買いを後押しした。 清算値確定後に発表されたFOMC声明では、米国内の景気認識は上方修正されたが、9月の利 上げを明確に示 唆するほどタカ派的なシグナルは出されなかったと受け止められ、上げ幅を拡大 し た。 NY貴金属: <米原油先物> 5営業日続落。米週間原油在庫が10週ぶりに積み増しに転じたことなどを嫌 気して売り込まれ、WTI9月物の清算値は、中心限月の清算値ベースで4月19日以来、約3カ月 半ぶりの安値となった。 朝方は安値拾いの買いが相場を支え、ほぼ横ばいで推移したが、米エネルギー情報局(EIA) 在庫週報の発表をきっかけに、マイナス圏に転落した。 エネルギー供給過剰状態の長期化懸念が増幅される中、午後に入ってからも相場に下押し圧力が かかり、一時41.68ドルまで下げた。 FOMC声明への反応は限定的だった。 NYMEXエネルギー: