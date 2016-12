UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝小幅高、ルピアが高い

[シンガポール 27日 ロイター] - アジア通貨は総じて小幅高。米連邦公開市 場委員会(FOMC)、日銀の金融政策決定会合、日本の経済対策発表を控え、不安定な 展開となっている。 市場では、日銀が追加緩和を決定すれば、利回りの高いアジア新興国市場に資金が流 入するとの見方が出ている。 ただ、英国の欧州連合(EU)離脱決定後の上昇が行き過ぎだったため、韓国ウォン や台湾ドルは今後下落するリスクがあるとの見方もある。 インドネシアルピア が上昇を主導。ジョコ・ウィドド大統領が新財務相に世 界銀行のスリ・ムリヤニ専務理事を任命したことを受けて、インドネシア株・債券が買わ れている。 市場はスリ・ムリヤニ氏の財務相起用を歓迎、新財務相の下で財政健全化が進むとの 期待が広がっている。インドネシア株 は1%強上昇。インドネシア国債<0#IDBMK= >も総じて値上がりしている。 ジャカルタのあるトレーダーは「スリ・ムリヤニ氏は、インドネシア人にとって、イ エレン米連邦準備理事会(FRB)議長のような存在だ」と述べた。 市場関係者は、同氏の起用により、資本流入が進むと予想。ただ、インドネシア中銀 がルピア高を抑制するため、介入するのではないかとの警戒感も出ている。 市場筋によると、中銀は最近、1ドル=1万3080ルピアの水準を防衛したとみら れている。 *0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.48 104.65 -0.79 Sing dlr 1.3574 1.3586 +0.09 Taiwan dlr 32.046 32.106 +0.19 Korean won 1133.93 1134.90 +0.09 Baht 35.01 35.01 +0.00 Peso 47.160 47.130 -0.06 Rupiah 13115 13165 +0.38 Rupee 67.26 67.27 +0.02 Ringgit 4.0720 4.0580 -0.34 Yuan 6.6699 6.6747 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.48 120.30 +14.05 Sing dlr 1.3574 1.4177 +4.44 Taiwan dlr 32.046 33.066 +3.18 Korean won 1133.93 1172.50 +3.40 Baht 35.01 36.00 +2.83 Peso 47.16 47.06 -0.21 Rupiah 13115 13785 +5.11 Rupee 67.26 66.15 -1.65 Ringgit 4.0720 4.2935 +5.44 Yuan 6.6699 6.4936 -2.64