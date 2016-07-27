米2年物ＦＲＮ入札、応札倍率が1年ぶり高水準

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［ワシントン ２７日 ロイター］ - 米財務省が行った１５０億ドルの２年物変動 利付債（ＦＲＮ）入札（ダッチ方式）は、応札倍率が３．８２倍と前月の３．１５倍から 上昇、２０１５年７月以来１年ぶりの高水準となった。最高マージンは０．１７４％。 ＊落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.174％ 平均マージン 0.165％ 最低マージン 0.130％ 落札価格 99.999999 最高利回り落札比率 80.41％ カバー（応札倍率） 3.82倍 （単位：ドル） 落札総額 15,000,122,700 応札総額 57,313,717,700 競争入札 14,993,200,000 非競争入札 6,922,700 ＮＹ連銀地区落札 1,047,508,900 プライマリーディーラー応札 45,070,000,000 プライマリーディーラー落札 8,335,330,000 直接入札者応札 195,000,000 直接入札者落札 45,000,000 間接入札者応札 12,041,795,000 間接入札者落札 6,612,870,000 発行日 Aug. 01, 2016 償還日 July 31, 2018 ＣＵＳＩＰ番号 912828S84
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