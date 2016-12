UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債中心に国債価格上昇、ＦＲＢ政策据え置き受け

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 106*05.00 2.2165% 前営業日終値 104*23.50 2.2800% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*03.50 1.5027% 前営業日終値 100*18.50 1.5610% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.25 1.0912% 前営業日終値 99*27.13 1.1550% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.75 0.7224% 前営業日終値 99*31.25 0.7620% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*07.00 171*28.00 Tノート先物9月限 132*17.50 132*04.00 米金融・債券市場では、連邦準備理事会(FRB)が金利据え置きを決定し、目先の リスクは後退したとの認識を示しながらも利上げを急ぐ姿勢を示さなかったことを受け、 長期債を中心に国債価格が上昇した。 終盤の取引で10年債 は12/32高、30年債 は1─1/ 32高で推移している。金利動向に敏感に反応するとされる2年債 利回りは0 .734%と、3ベーシスポイント(bp)低下した。同利回りは前日、0.778%と 英国の欧州連合(EU)離脱決定以来の高水準をつけていた。 FRBは今回の連邦公開市場委員会(FOMC)声明で「短期的な経済見通しへのリ スクは低下した(near-term risks to the economic outlook have diminished)」と指 摘。ただ、企業投資が軟調であることや、インフレ率がFRBが目標とする2%を根強く 下回っていることには引き続き懸念を示した。 ウエスタン・アセット・マネジメント(カリフォルニア州)のポートフォリオ・マネ ジャー、デニス・マクナマラ氏は「FRBはリスクマネジメント・モードに入っている」 とし、次回9月の会合で利上げに踏み切る公算は小さいとの見方を示した。 今回のFOMC声明を受け、債券市場では短期債よりも長期債が選好され、利回り曲 線はフラット化。トレードウエブによると、長短利回り格差は一時2015年3月以来の 水準に縮小した。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物は次回9月20─21日のFO MCで利上げが決定される確率は18%であることを示す水準となっている。今回のFO MC声明発表前は21%だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -9.50 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 0.50