28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 １０年物価連動国債（８月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 清田日本取引所ＣＥＯ会見 決算：ソフトバンク、新日鉄住金、村田製、三菱電、コマツ、花王、野村ＨＤ、味の 素、コニカミノルタ、富士通 新規上場 リファインバース がマザーズに（公開価格1700円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２８日（木） 07:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jul 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jul 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 米民主党全国大会（最終日） 世界貿易機関（ＷＴＯ）一般理事会（ジュネーブ、最終日） ◇決算予定 サムスン電子、ＬＧ電子、フォルクスワーゲン（ＶＷ）、ロイヤル・ダッチ・シェル、 ＢＮＰパリバ、ルノー、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、ダウ・ケミカル、フ ォード・モーター