TOP NEWS* 海外トップニュース（28日）

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［２８日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > ドイツの7月失業者は予想以上の減少、失業率6.1％で変わらず > 独ＶＷブランド、上半期は3割超の減益 排ガス不正問題響く > シェル、第2四半期は70％減益 予想を大幅に下回る > 韓国ＬＧ電子、第2四半期利益は2年ぶり高水準 モバイルは依然不振 > 英住宅価格、7月は前年比＋5.2％に加速＝ネーションワイド > 〔BREAKINGVIEWS〕中国が「理財商品」の取り締まり強化を検討、いたちごっこは続く > 英アストラゼネカ、第2四半期は実質利益と売上高が減少 > クレディ・スイス、第2四半期は予想外の黒字 グローバル市場部門寄与 > 英ロイズ、3000人追加削減 支店閉鎖も発表 > シンガポール、第2四半期レイオフ数が過去7年で最多 失業率上昇 > 仏ＢＮＰパリバ、第2四半期純利益はほぼ横ばい 国内リテール不振 > 仏ルノー、上半期は販売好調で8.8％増益 営業利益率が過去最高 > 〔ＦＥＤフォーカス〕米大統領選前の利上げは厳しい状況か > 〔アングル〕ＥＵの銀行健全性審査、結果公表で銀行システム不安定化も > 〔ロイター・コラム〕投資家の「認知バイアス」が大統領選で意味すること > COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕米民主党大会、ＴＰＰが格差問題の象徴に > COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕フェイスブック、好決算が覆い隠すスナップチャットの急追

> クレディ・スイス、第2四半期は予想外の黒字 > 仏ＢＮＰパリバ、第2四半期純利益はほぼ横ばい 国内リテール不振 > 仏ダノン、第2四半期利益は予想上回る 売上高は4.1％増 > オバマ米大統領、民主党大会で楽観的見方示す トランプ氏と対照 > 韓国サムスン電子、第2四半期は営業利益18％増 下期も堅調予想

> 米民主副大統領候補ケーン氏、「トランプ氏はワンマンの壊し屋」 > トランプ氏はご都合主義者＝バイデン米副大統領 > ＢＨＰビリトン、最大13億ドルの費用計上へ ブラジルのダム決壊で > 〔海外決算予想〕米石油企業、原油反発で業績持ち直しか > 独ダイムラー、大型ＥＶトラック初公開 2020年生産開始へ > 英国、消費者心理や建設活動が悪化 ＥＵ離脱の余波広がる > 〔中国指標予測〕7月の統計局製造業ＰＭＩ、50で横ばいか > 6月の英自動車生産は前年比10.4％増、業界はＥＵ離脱の影響懸念 > トランプ氏、ロシアのハッキング促す趣旨の発言 波紋広がる > トランプ氏、納税申告書の公表は計画せず＝選対責任者 > 英国民が資産運用会社の利用拡大、ＥＵ離脱決定受け > 米マリオット、第2四半期実質利益予想上回る 収入見通し引き下げ > 米医療保険アンセム、シグナ買収阻止目指す司法省と法廷闘争へ > 米、テバのアラガン後発薬部門買収を条件付きで承認 資産売却で合意 > 高リスクの富裕層向け金融商品、中国が取締り強化を検討＝草案 > 財政規律違反国への制裁見送り、ユーログループ議長「失望した」 > 米コカ・コーラ、第2四半期売上高が予想届かず 新興国が不振 > ワシントンＤＣのユニオン駅で爆弾騒ぎ、乗客ら一時避難 > 米ヒルトン、4─6月業績予想届かず 出張需要低迷で見通し下げ > 米フェイスブックの第2四半期は大幅増益、モバイル広告好調 > 米ゴープロ、第2四半期47％減収 予想は上回る > 米フェイスブックの第2四半期、予想上回る増収増益 > BUZZ-米国株、「ストロングバイ」銘柄は期待外れ 売りシグナルか > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（28日）