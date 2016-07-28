〔表〕きょうの投信設定（29日）＝25本

ファンド ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド１６０７＜愛称：プ 名 レミアム・カンパニー１６０７＞ 運用会社 新生インベストメント・マネジメント 設定上限 ５００億円 額 設定額 ── 販売会社 今村証券、新生銀行 ファンド パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド ２０１６─０７ 名 ＜愛称：プライムボンド１６─０７／Ｐｒｉｍｅ Ｊ Ｂｏｎｄ １６─０７＞ 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限 １００億円 額 設定額 ── 販売会社 滋賀銀行 ファンド コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─０７（為替ヘッジ 名 あり）＜愛称：メジャー・カンパニー＞ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 ２００億円 額 設定額 ── 販売会社 沖縄銀行 ファンド 米国優先リート・ファンド２０１６─０７（為替ヘッジあり） 名 ＜愛称：リート・スター３＞ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 ５００億円 額 設定額 ── 販売会社 香川銀行、中京銀行 ファンド 米国地方債ファンド２０１６─０７（為替ヘッジあり） 名 ＜愛称：ドリームカントリー＞ 運用会社 みずほ投信 設定上限 ７００億円 額 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行 ファンド ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─０７／（ 名 為替ヘッジなし）２０１６─０７／（部分為替ヘッジあり）２０１６─ ０７ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 各２００億円かつ合計で２００億円 額 設定額 ── 販売会社 大和証券 ファンド 日本株好配当ファンド（年２回決算型）＜愛称：配当名人＞ 名 運用会社 ちばぎんアセットマネジメント 設定上限 ２００億円 額 設定額 ── 販売会社 千葉銀行、ちばぎん証券 ファンド 日本株好配当ファンド（年１回決算型）＜愛称：配当名人＞ 名 運用会社 ちばぎんアセットマネジメント 設定上限 ２００億円 額 設定額 ── 販売会社 千葉銀行、ちばぎん証券 ファンド 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）プラス２０１６─０７ 名 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限 ２００億円 額 設定額 ── 販売会社 西日本シティ銀行、西日本ＴＴ証券 ファンド あおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：海 名 のしずく＞ 運用会社 あおぞら投信 設定上限 ３００億円 額 設定額 ── 販売会社 あおぞら銀行 ファンド あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：森の 名 しずく＞ 運用会社 あおぞら投信 設定上限 ３００億円 額 設定額 ── 販売会社 あおぞら銀行 ファンド あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） 名 ＜愛称：星のしずく＞ 運用会社 あおぞら投信 設定上限 ３００億円 額 設定額 ── 販売会社 あおぞら銀行 ファンド ひとくふう新興国株式ファンド 名 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限 ５００億円 額 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド ニッポンヘルスケア成長株ファンド（限定追加型） 名 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限 ２００億円 額 設定額 ── 販売会社 播陽証券、筑波銀行 ファンド インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決 名 算型）／＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限 各３００億円 額 設定額 ── 販売会社 丸八証券、三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回 名 決算型）／＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限 各３００億円 額 設定額 ── 販売会社 丸八証券、三津井証券、三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 名 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限 １００万円 額 設定額 ── 販売会社 日本生命保険 ファンド ＤＣニッセイ日本債券インデックス 名 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限 １００万円 額 設定額 ── 販売会社 日本生命保険 ファンド ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ 名 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限 １００万円 額 設定額 ── 販売会社 日本生命保険 ファンド アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（毎月分配型） 名 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限 ５０００億円 額 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（資産成長型） 名 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限 ５０００億円 額 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行