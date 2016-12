UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝総じて上昇、ＦＯＭＣ後のドル安で

(内容を追加しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じ て上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)で早期利上げに関する強い シグナルがなかったことからドルが下落した。 韓国ウォン は、株式市場への資金流入を背景に9カ月ぶ りの高値に上昇。台湾ドル も、株式市場での海外投資家の買い 越しに支援され、約2週間ぶりの高値をつけた。 人民元 は3週間ぶりの高値。中国人民銀行(中央銀行) が人民元の対ドル基準値を元高/ドル安水準に設定したことが背景。 米連邦準備理事会(FRB)は27日まで開催したFOMC後の声 明で、経済見通しに対する目先のリスクは後退したとし、9月の利上げ の可能性を排除しなかったものの、同月の利上げに関する明確なシグナ ルは送らなかった。 OCBC銀行の外国為替ストラテジスト、エマニュエル・ング氏は 「FRBはわれわれの予想通り、英国の欧州連合(EU)離脱決定をめ ぐる懸念を重視せず、経済が緩やかに改善しているとの認識を示した。 一方で、9月の利上げについて明確なシグナルや過度に積極的な姿勢も 示さなかった」と指摘した。 市場では28─29日の日銀の金融政策決定会合が次の焦点となる 。 資産買い入れの拡大やマイナス金利のさらなる引き下げが予想され ているが、追加緩和となれば、高利回りのアジア新興国資産への投資家 の需要が高まる可能性がある。 0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.79 105.41 +0.59 Sing dlr 1.3502 1.3528 +0.19 Taiwan dlr 31.953 32.068 +0.36 Korean won 1124.60 1134.20 +0.85 Baht 34.88 34.97 +0.26 Peso 47.070 47.180 +0.23 Rupiah 13110 13135 +0.19 Rupee 67.03 67.14 +0.16 Ringgit 4.0520 4.0735 +0.53 Yuan 6.6621 6.6700 +0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.79 120.30 +14.80 Sing dlr 1.3502 1.4177 +5.00 Taiwan dlr 31.953 33.066 +3.48 Korean won 1124.60 1172.50 +4.26 Baht 34.88 36.00 +3.21 Peso 47.07 47.06 -0.02 Rupiah 13110 13785 +5.15 Rupee 67.03 66.15 -1.31 Ringgit 4.0520 4.2935 +5.96 Yuan 6.6621 6.4936 -2.53