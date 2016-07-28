29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合２日目、７月展望リポート 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が２０１５年度運用実績発表 閣議、閣議後会見 0830 ６月全国・７月東京都区部消費者物価 0830 ６月完全失業率 0830 ６月有効求人倍率 0830 ６月家計調査 0850 ６月商業動態統計 0850 ６月鉱工業生産 1230 ７月国際分散投資戦略調査（ロイター） 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 ６月住宅着工 1400 ６月建設工事受注 1530 黒田日銀総裁会見 1900 ７月外国為替平衡操作の状況 決算：マツダ、シャープ、ソニー、日立、パナソニック、武田、三菱重、みずほ、東 エレク、三越伊勢丹ＨＤ、日本航空、ＴＤＫ、ＪＦＥＨＤ、神戸製鋼所、日本郵船、商船 三井、川崎汽船、アステラス、第一三共、ヤマトＨＤ、協和キリン 新規上場 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 が東証に（発行価格9 万2000円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２８日（木） 07:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jul 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jul 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 米民主党全国大会（最終日） 世界貿易機関（ＷＴＯ）一般理事会（ジュネーブ、最終日） ◇決算予定 サムスン電子、ＬＧ電子、フォルクスワーゲン（ＶＷ）、ロイヤル・ダッチ・シェル、Ｂ ＮＰパリバ、ルノー、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、ダウ・ケミカル、フォ ード・モーター ７月２９日（金） 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q2 01:30 豪：ＰＰＩ（連邦統計局） Q2 05:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Jun 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jun 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jul 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Jun 12:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q2 12:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q2 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jul 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 13:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合に参加 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 20:00 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が銀行ストレステストの結果発表 ◇決算予定 アルセロールミタル、エクソンモービル、ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）