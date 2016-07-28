アジア株式市場サマリー（28日）

Markets |
* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2021.10 -3.95 -0.20 2029.07 2029.38 2014.36 前営業日終値 2025.05 台湾 加権指数 9076.64 +13.25 +0.15 9060.48 9081.40 9015.35 前営業日終値 9063.39 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5556.600 +16.907 +0.31 5539.700 5564.000 5538.800 前営業日終値 5539.693
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文