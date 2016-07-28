米7年債入札、落札利回りが2013年4月以来の低水準

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［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米財務省が実施した２８０億ドルの７年債入 札は、最高落札利回りが１．３４０％と、２０１３年４月以来約３年ぶりの低水準となっ た。応札倍率は２．５１倍。 詳細は以下の通り。 最高落札利回り 1.340％ 平均落札利回り 1.297％ 最低落札利回り 1.200％ 落札価格 99.400756 最高利回り落札比率 55.12％ カバー（応札倍率） 2.51倍 （以下の単位はドル） 落札総額 28,000,073,800 応札総額 70,382,565,800 競争入札 27,985,785,000 非競争入札 14,288,800 ＮＹ連銀地区落札 1,955,349,700 プライマリーディーラー応札 47,487,000,000 プライマリーディーラー落札 7,507,176,000 直接入札者応札 3,378,000,000 直接入札者落札 2,158,752,000 間接入札者応札 19,503,277,000 間接入札者落札 18,319,857,000 発行日 2016年8月 1日 償還日 2023年7月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828S92
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