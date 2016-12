米金融・債券市場＝国債価格横ばい、日銀の追加緩和報道で買い抑えられる

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時00分 105*25.00 2.2332% ) 前営業日終値 105*28.50 2.2280% 10年債(指標銘柄 16時59分 101*02.50 1.5061% ) 前営業日終値 101*00.00 1.5150% 5年債(指標銘柄) 17時00分 100*06.00 1.0863% 前営業日終値 100*03.75 1.1010% 2年債(指標銘柄) 16時58分 100*02.50 0.7105% 前営業日終値 100*01.25 0.7300% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 173*11.00 173*07.00 Tノート先物9月限 132*18.00 132*17.50 米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。経済指標が予想よりも軟調な内容 となるなか、金利の上昇ペースが緩やかにとどまるとの見方が相場の下支えとなる一方、 日銀が金融政策決定会合で追加の金融緩和について検討しているもようと報じられ、国債 買いが抑えられる格好となった。 複数の関係筋によると、日銀は追加緩和の検討において、物価の上昇基調に弱さがみ られるなか、政府が打ち出す経済対策と歩調を合わせることで金融政策の効果も高められ るとの判断があり、資産買い入れ拡大を軸に、様々な可能性を議論しているとみられる。 プルデンシャル・フィクスト・インカム(ニュージャージー州)の首席投資ストラテ ジスト、ロバート・ティップ氏は「日本が追加緩和を望むことで、リスクオンの心理が強 まり、債券への需要が低下する可能性がある」と述べた。 米国勢調査局が発表した6月の財の貿易収支(速報値)は、輸入が輸出を上回って 伸びたことで633億ドルの赤字となり、赤字幅は3.7%拡大した。統計を受けて長期 債利回りは2週間ぶりの水準に低下した。 午後行われた280億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが1.340%と、20 13年4月以来約3年ぶりの低水準となった。応札倍率は2.51倍。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -10.50 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -44.50 -1.25