1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 ７月の新車・軽自動車販売台数 決算：住友商、ＪＴ、ＭＵＦＧ 市場変更 エイジア が東証２部に マザーズから 市場変更 フュートレック が東証２部に マザーズから 市場変更 関門海 が東証２部に マザーズから 市場変更 ウェルス・マネジメント が東証２部に マザーズから 市場変更 テクノマセマティカル が東証２部に マザーズから 市場変更 いい生活 が東証２部に マザーズから 市場変更 エスティック が東証２部に マザーズから シャープ 、東証２部に指定替え ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２９日（金） 05:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Jun 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jun 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jul 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Jun 12:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q2 12:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q2 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jul 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 13:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合に参加 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 20:00 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が銀行ストレステストの結果発表 ◇決算予定 エクソンモービル ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ） ７月３１日（日） インドネシア中銀とニューヨーク連銀がセミナー開催（ジャカルタ、８月１日まで） 講演：インド中銀総裁、スイス中銀総裁、古澤満宏ＩＭＦ副専務理事、ダドリーＮＹ連銀 総裁ほか ８月１日（月） 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jul 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jul 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Jul 07:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Jul 08:30 英：製造業ＰＭＩ Jul 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul 14:00 米建設支出（商務省） Jun