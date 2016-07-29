［東京 ２９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 29 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 13:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合に参加 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 20:00 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が銀行ストレステストの結果発表
◇決算予定 アルセロールミタル サノフィ ＢＢＶＡ エクソンモービル シェブロン メルク ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ） ゼロックス
Sunday, 31 July, 2016----------------------------------------
インドネシア中銀とニューヨーク連銀がセミナー開催（ジャカルタ、８月１日まで） 講演：インド中銀総裁、スイス中銀総裁、古澤満宏ＩＭＦ副専務理事、ダドリーＮＹ連銀総裁ほか
Monday, 01 August, 2016---------------------------------------- 1020 日本：１０年利付国債の入札発行
Tuesday, 02 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：年時経済報告（経済白書） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1500 日本：７月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "Economic Conditions and Implications for Monetary Policy"（北京）
◇決算予定 ＡＩＧ オフィス・デポ ファイザー プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）
Wednesday, 03 August, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
◇決算予定 モトローラ・ソリューションズ プルデンシャル・ファイナンシャル ポロ・ラルフローレン テスラ・モーターズ タイム・ワーナー
Thursday, 04 August, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 1030 日銀岩田副総裁講演 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 08:00 ＥＣＢ月報 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "Economic Conditions and Implications for Monetary Policy"（上海）2日の講演と同じ内容 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Aug 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Aug 11:00 英中銀インフレ報告
◇決算予定 ケロッグ マイケル・コース リンクトイン エヌビディア シマンテック バイアコム ジンガ
Friday, 05 August, 2016----------------------------------------
Time Unknown 閣議・閣議後会見
1130 日本：花王社長会見
●海外● ◇決算予定 クラフト・ハインツ
Tuesday, 09 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
1500 日本：７月工作機械受注
●海外● ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 17:00 米財務省３年債入札
◇決算予定 シンガポール（ナショナルデー）
Wednesday, 10 August, 2016---------------------------------------- 1330 日本：６月第３次産業活動指数
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札
Thursday, 11 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文