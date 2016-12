UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝上昇、日銀追加緩和が期待に届かずドル下落

(内容を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。日銀の追 加緩和が市場の期待に届かず、ドルが全般的に下落した。アジア通貨は高利回りを求める 投資家の動きを背景に、月間でも上昇する見通し。 日銀は29日まで開いた金融政策決定会合で、国際金融市場が不安定な動きを続けて いることを受け、上場投資信託(ETF)の買い入れ額を年6兆円に倍増する追加の金融 緩和措置を決定した。 しかし、より大胆な措置を期待していた投資家の間には失望が広がり、円は対ドルJ PY=で2%超上昇。ドル指数 は2週間ぶりの低水準をつけた。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「日銀はほとんど何もしなかった。外 国為替市場はこれをドル売りの材料と受け止めた」と指摘。 「ドル安を背景にアジア通貨は一段高になる可能性がある」との見方を示した。 台湾ドルは約11カ月ぶりの高値に上昇。第2・四半期の域内総生産(GDP)伸び 率が前年比でプラスに転じたことが好感されている。 韓国ウォン は1年ぶりの高値。株式市場で海外投資家の買い越しが続いて いる。 シンガポールドル も、円高や企業の月末需要を背景に上昇している。 0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.05 105.28 +2.16 Sing dlr 1.3480 1.3540 +0.45 Taiwan dlr 31.886 31.955 +0.22 Korean won 1120.40 1124.40 +0.36 Baht 34.86 34.86 +0.00 Peso 47.060 47.070 +0.02 Rupiah 13090 13100 +0.08 Rupee 67.04 67.04 -0.01 Ringgit 4.0500 4.0470 -0.07 Yuan 6.6527 6.6450 -0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.05 120.30 +16.74 Sing dlr 1.3480 1.4177 +5.17 Taiwan dlr 31.886 33.066 +3.70 Korean won 1120.40 1172.50 +4.65 Baht 34.86 36.00 +3.27 Peso 47.06 47.06 +0.00 Rupiah 13090 13785 +5.31 Rupee 67.04 66.15 -1.33 Ringgit 4.0500 4.2935 +6.01 Yuan 6.6527 6.4936 -2.39