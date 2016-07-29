アジア株式市場サマリー（29日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2016.19 -4.91 -0.24 2023.24 2028.99 2016.19 前営業日終値 2021.10 台湾 加権指数 8984.41 -92.23 -1.02 9066.37 9071.51 8984.41 前営業日終値 9076.64 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5562.400 +5.844 +0.11 5556.600 5570.400 5536.900 前営業日終値 5556.556
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