TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（30日）

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◆企業関連ニュース > 米ＵＰＳ、第2四半期は増収増益 通年見通し維持 > ゼロックス、4─6月利益が予想上回る 分社化に向けコスト削減進む > エクソンモービル、第2四半期利益が予想下回る 原油安や精製低調 > 米シェブロン、第2四半期赤字は2001年以来最大 原油安などで[nL4N1AF > 米メルク、第2四半期収益予想上回る 新抗がん剤の需要好調 > 米シグナ、4─6月予想届かず アンセムと合併頓挫ならＭ＆Ａ模索 > 中国の興業銀、最大39億ドル調達へ 資本増強狙い > 米ＨＰＥ、一部ソフトウエア事業取得にＰＥが関心＝関係筋 > 米当局、ＦＣＡの安全慣行めぐる監視期間を1年延長へ > 英ＳＡＢミラー取締役会、ＡＢインベブの新たな買収条件を支持 > スマートフォン特許訴訟、アップルがサムスンの主張棄却要求 > ＶＷ、排ガス不正車の修理法めぐり試験開始へ 加州当局と > フィリップス６６、第2四半期の利益半減、過剰供給がマージン圧迫 > 米アッヴィ、第2四半期業績は予想超え 通年利益見通し上方修正 > 加インペリアル・オイル、4━6月は予想外の赤字 森林火災響く 57G] > BUZZ-外株：米アルファベットが約4.0％高、目標株価引き上げ相次ぐ > BUZZ-外株：米アマゾン、寄り前取引で765.50ドル 最高値で寄り付く公算 > 武田、研究拠点を日米に集約 英国の研究拠点は閉鎖へ > マツダ、円高で4―6月期は営業減益 世界販売は過去最高 通期維持 > モンテ・パスキ、ＵＢＳの救済案を拒否する方針＝関係筋 > 中国人寿保険、上半期決算は最大70％減益の見通し > 英バークレイズ、上期は中核事業の業績改善 株価上昇 > 独アウディ、今年利益率は目標割れへ 排ガス不正とタカタ問題で > 三菱重の4─6月期は7年ぶり赤字、円高や三菱自損失で 通期も減額
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