米金融・債券市場＝価格上昇、低調な米ＧＤＰ統計で利上げ観測後退

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 107*02.00 2.1765% ) 前営業日終値 105*28.00 2.2290% 10年債(指標銘柄 17時05分 101*19.00 1.4497% ) 前営業日終値 101*01.00 1.5110% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*16.00 1.0221% 前営業日終値 100*04.75 1.0940% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.75 0.6593% 前営業日終値 100*02.00 0.7180% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 174*14.00 173*11.00 Tノート先物9月限 133*01.50 132*18.00 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。指標10年債利回りは2週間ぶり低水準を つけた。朝方発表された第2・四半期国内総生産(GDP)速報値は予想を大幅に下回り 、年内の米利上げ観測が後退した。 GDP速報値は前期比年率で1.2%増となり、前四半期の0.8%増から加速した ものの、市場予想の2.6%増を大きく下回った。 終盤の取引で10年債 は17/32高、利回りは1.451%と、12 日以来の低水準となった。 2年債 利回りは5.5ベーシスポイント(bp)低下し、1週間ぶりの低 水準となる0.663%をつけた。 アナリストによると、終盤にかけてドル/円が一時102円を割り込んだことを受け て長期債の買いがさらに膨らみ、利回りは下げ足を速めた。 オーバーナイト取引では、日銀の追加緩和策が一部の予想よりも小規模にとどまった ことを受け、相場は下落していた。 CMEグループのフェドウォッチによると、この日金利先物市場に織り込まれた年内 米利上げの確率は33%。28日は43%となっていた。 バークレイズのデータによると、今週の利回り低下によって、7月全体での米債のリ ターンは約0.1%にとどまった。6月は2.21%となっていた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -10.50 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -44.75 0.00