TOP NEWS* 海外トップニュース（5日）

(海外トップニュースは適宜、最新のニュースを反映したものに更新して配信します)

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

［５日 ロイター］ - ◆海外トップニュース

> 適切な流動性と人民元の基本的安定を維持へ＝中国人民銀行 > 中国当局、13件のＩＰＯを承認 最大50億元調達へ > ＡＣミラン、中国企業連合への身売りで合意＝関係筋 > １ＭＤＢの資金流用訴訟、マレーシア首相が「直接は無関係」と主張 > 英中銀の社債買い入れ、公益事業関連企業に最大の恩恵 > 新興国債ファンド、5週間の資金流入が過去最大＝メリルリンチ > 〔ＩＢウオッチャー〕製薬アラガン、潤沢なキャッシュの使い道に注目 > 〔ＩＦＲ〕世界の社債デフォルト、前年比33％増＝Ｓ＆Ｐ > 〔アングル〕中国で人気高まる韓国製「ファスト・コスメ」、群を抜く開発力 > 〔アングル〕米共和党、「反トランプ」の一部資産家がクリントン氏支援運動 > 〔BREAKINGVIEWS〕リオ五輪、経済から見る金メダル獲得予想 > 〔BREAKINGVIEWS〕モンテ・パスキ巡る伊首相の賭け、どちらに転んでも吉 > 〔BREAKINGVIEWS〕ソフトバンク、資金調達も型破り > 〔BREAKINGVIEWS〕英中銀、ＴＦＳ導入は苦しい立場の反映 > 〔情報ＢＯＸ〕英中銀が導入した一連の緩和措置 > 〔ロイター調査〕インド中銀は9日に政策金利据え置きへ、10─12月に利下げか > 〔ロイター為替予測調査〕豪ドル・ＮＺドルの弱気な見方後退、高利回りが支援 > 〔ロイター為替予測調査〕人民元の売り持ち3カ月ぶり低水準、アジア通貨は市場心理改善 > 〔中国指標予測〕7月は着実な経済成長、固定資産投資は減速 > 独アリアンツ、第2四半期純利益はほぼ半減 今年の営業益目標を維持 > インドネシアで過激派6人逮捕、シンガポール攻撃計画の疑い > 独コメルツ銀、トレーダーをロンドンから移転 ＥＵ離脱は無関係 > 英ＲＢＳ、上期決算は赤字拡大 ウィリアムズ事業の独立中止 > メルセデス・ベンツの自動車販売、7月は前年比9.4％増 > 今後の英国への投資、ＥＵとの交渉結果次第＝日産自動車

> タイで7日に新憲法めぐる国民投票、タクシン元首相は批判 > 今は金融危機とは違う、信用供与への懸念不要＝英中銀総裁 > 緩和発表後のポンドの下げ、国民投票直後よりは小幅＝英中銀副総裁 > 英国企業の借入コストが急低下、中銀の緩和措置で＝マークイット > 独ヒューゴ・ボス、第2四半期は減収減益 追加で20店舗閉鎖 > 6月の仏貿易赤字、34億ユーロに拡大 航空機など輸出が減少 > 独鉱工業受注指数、6月は予想に反し低下 大口受注が減少 > イタリア銀への公的支援、可能性排除すべきでない＝中銀総裁 > 今年のオンショア人民元建て債発行額、初めてオフショア債抜く公算 > 中国の鉄鋼・石炭生産能力、政府目標に比べ削減進ます＝人民日報 > 豪中銀「基調インフレ率は目標以下で推移へ」、追加緩和に含み > 中国アリババの模造品訴訟、米連邦裁がグッチなどの主張一部棄却 > 米公的年金基金、昨年度の投資収益率は2年連続で目標下回る > デザイナー集団がアップル擁護、サムスン特許侵害の控訴審で > 南ア地方選、与党ＡＮＣに大都市部で強い逆風 失業問題など不満高まる > 6月のマレーシア輸出、前年比＋3.4％ 予想外のプラス

> 第2四半期のインドネシア成長率は5.18％、予想上回る > EXCLUSIVE-米ウェンディーズ、2017年までに抗生物質不使用の鶏肉に移行へ > 米アップル、バグ発見協力者に報奨金 最大20万ドル > 7月フィリピンＣＰＩ、前年比＋1.9％ 予想下回る > ビデオゲームの米テイクツー、4─6月期は13％増収

> ブラジル上院委員会、本会議での大統領弾劾審議入りを可決 > 基調インフレ率、目標以下で推移へ＝豪中銀四半期金融政策報告 > BUZZ-外株：豪金鉱株が上昇、英利下げで金価格反発 > 米ジャンク債ファンド、昨年12月以来の大幅純流出＝リッパー

> 7月の英企業、雇用が急激に悪化 ＥＵ離脱決定受け > 伊ウニクレディト、保守的な算出手法採用で自己資本比率が低下 > ＮＹ州当局、１ＭＤＢ問題でゴールドマンに情報提供要請＝関係筋 > エアバス、航空機受注数でボーイング猛追 > 中国利下げは18年以降、信用リスクに懸念＝キャピタル・エコノミクス > クラフト・ハインツ、4─6月利益が4倍増 株価は時間外で4％高 > 独政府のＥＶ購入補助制度、約2000人が利用 3分の1はＢＭＷ車 > オバマ大統領の任期中にＴＰＰの採決行う意味ない＝米下院議長 > 米ジンガ、第3四半期ゲーム予約販売は予想より低めの見通し

> 米アクティビジョン、新ゲーム効果で大幅増収 通期見通し上方修正 > 米プライスライン、4─6月は予想上回る増益 ホテル予約拡大 > 米シマンテック、4─6月は売上高が予想上回る 法人需要堅調 > 英中銀総裁の会見要旨 > 英中銀が09年以来の利下げ、国債購入枠拡大 社債も買い入れへ

> *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（5日）