米金融・債券市場＝利回り急上昇、雇用統計で利上げ観測強まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 103*29.50 2.3168% 前営業日終値 105*09.00 2.2550% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.00 1.5902% 前営業日終値 101*03.50 1.5020% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.25 1.1363% 前営業日終値 100*15.00 1.0280% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.50 0.7261% 前営業日終値 100*06.50 0.6470% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*18.00 173*05.00 Tノート先物9月限 132*04.50 132*30.50 米金融・債券市場は、国債利回りが急上昇した。7月の米雇用統計が市場予想より堅 調な内容となり、年内の米利上げ観測が強まった。 2━10年債利回りが、1日の上昇率としては5月18日以来の大きさとなる見通し だ。 10年債 と7年債 利回りはそれぞれ、約1週間ぶりの高水準 となる1.589%、1.410%をつけた。 償還期間が短めの債券利回りも、1週間ぶり高水準を記録した。5年債利回りUS5YT =RRは直近で、11ベーシスポイント(bp)近く上昇した。 週間では、3━30年債利回りが3週間ぶり、2年債利回り は2週間ぶり に上昇する見通しだ。 雇用統計は、非農業部門雇用者数が25万5000人増え、6月分の増加数は29万 2000人に上方修正された。7月分の市場予想は18万人増を見込んでいた。 失業率は4.9%で前月から変わらず。アナリストは4.8%への低下を見込んでい た。 ただ、時間当たり賃金が前年比で2.6%増え、労働市場の底堅さを浮き彫りにした 。 CMEグループのフェドウォッチプログラムのデータによると、短期金利先物市場に 織り込まれた年内利上げの確率は45.4%と、前日の32.1%から上昇した。 市場関係者らによると、雇用統計を受けて米国株が急上昇、安全資産とされる米国債 需要が鈍化した。午後の取引で、債券利回りの上昇ペースが加速した。 フィエラ・キャピタルのジョナサン・ルイス最高投資責任者(CIO)は「償還期間 が短めの債券が売られたことは、連邦準備理事会(FRB)が直近数カ月以内に引き締め 政策をとる公算が高いという、債券市場の見方を示した」と話した。 終盤の取引で、30年債価格 が1━12/32安。利回りは2.318 %と、前日終盤の2.255%から上昇した。 10年債価格は25/32安。利回りは1.590%と、前日終盤の1.502%か ら上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -11.00 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 -0.25