TOP NEWS* 海外トップニュース（8日）

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［８日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 原油生産凍結協議を行う根拠はない＝ロシア・エネルギー相 > 仏中銀、第3四半期成長率は前期比＋0.3％と予想 > タイ、17年12月までに民主選挙による新政府発足へ＝当局者

> 〔ロイター調査〕ＮＺ中銀は11日に25ｂｐ利下げ、年内さらに1回の予想が大勢 > 〔ロイター調査〕シンガポール第2四半期ＧＤＰ確定値は速報値と変わらずか > 〔ＩＢウオッチャー〕欧米主要銀の株式トレーディング、第2四半期は大幅減収 > 〔ＩＢウオッチャー〕伊金融支援問題、投資銀行には大きな収益機会 > 〔ＩＦＲ〕中国の株式市場改革、資金配分効率化による経済支援に軸足シフト > 〔ＩＦＲ〕独ＶＷ、8月末にも1年ぶりに無担保社債発行か＝関係筋 > 〔アングル〕中国の地方経済、上半期は都市部と重工業地帯で明暗分ける > 〔BREAKINGVIEWS〕米雇用の強さは本物、ＦＲＢ利上げ検討が容易に

> 〔海外決算予想〕米企業、第3四半期も減益続く見通し 下方修正進む > 〔海外規制フラッシュ〕社債市場の流動性、金融規制で悪化した兆候なし＝ＩＯＳＣＯ > 〔海外規制フラッシュ〕欧州ＭＭＦ改革、世界で銀行調達金利押し上げへ＝米モルガンＳ > 〔グローバル経済〕ユーロ圏ＧＤＰと中国主要指標に注目 > 〔今週の主要材料〕海外市場 > 〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し縮小 ポンド売り越し過去最高に > 米主要500社第2四半期、2.6％減益見通し＝トムソン・ロイター > 6月の独鉱工業生産指数は前月比＋0.8％、予想上回る伸び > 7月の中国燃料輸出は過去最高、前年同月比＋52.3％＝税関 > 中国7月貿易統計、輸出・輸入ともに予想より大幅な減少 > 中国の7月鉄鉱石輸入、過去2番目の高水準 鉄鋼輸出は減少 > 韓国の格付けをＡＡに引き上げ、見通し安定的＝Ｓ＆Ｐ > トランプ氏、育児費用の税控除を提案へ＝選挙陣営側近 > 中国山西省の石炭企業7社、一部債務が返済繰り延べ可能に＝新華社 > リオ五輪、米企業業績への影響はまちまち > 独アウディ車に不正ソフト、米当局が指摘＝独紙 > 7月英消費支出は前年比＋1.6％、3カ月ぶりの大幅増＝ビザ > 米テスラ、第3四半期に11億ドルの資金必要 転換社債元本など返済へ > 南ア地方選、主要選挙区で与党ＡＮＣが敗退 政治地図に変化 > ＶＷ地元のニーダーザクセン州、排ガス不正問題で提訴せず＝独紙 > 安邦保険集団、インターコンチネンタル買収検討していない＝広報

> 原油先物が上昇、ＯＰＥＣ一部加盟国が増産凍結協議再開か > 英独の証取合併計画、個人投資家グループが懸念 欧州委に書簡 > タイ国民投票、新憲法草案を承認 来年の総選挙へ道 > クリントン氏のリード縮小、トランプ氏に約3％ポイント差＝調査 > 米グーグル、自動運転車プロジェクト最高技術責任者が退社 > 香港のビットコイン取引所、盗難で顧客資産約36％減 損失補填へ > バングラデシュ中銀の資金盗難、比銀行への不正送金分は返還へ > 上海証券取引所、オプション取引制限を一部緩和

> イタリア最高裁、憲法改正問う国民投票の実施承認へ＝地元紙 > イタリア銀行支援、国の介入は不要＝パドアン経済財務相 > ウニクレディト、オーストリア銀行に10億ユーロ注入 再編の一環 > イタリアを格下げ方向で見直し、国民投票めぐる不透明感などで＝ＤＢＲＳ > インド、4％中心の物価目標を正式導入 ＭＰＣ委員候補絞り込み > 韓国大統領府、ＴＨＡＡＤ配備めぐる中国の批判に反論 > 英重大不正捜査局、エアバスの汚職疑惑で正式捜査開始 > 南ア家具スタインホフ、米マットレス・ファームを38億ドルで買収

> タイ国民投票、新憲法草案を承認 来年の総選挙へ道 > イタリアを格下げ方向で見直し、銀行への圧力など理由＝ＤＢＲＳ > イランが日本のＭＲＪ20機を購入へ＝報道 > EXCLUSIVE-パナマ文書調査委、スティグリッツ氏らが辞任 パナマ政府の非協力姿勢で

> 中国外貨準備高、7月末時点で3.20兆ドル 予想通り減少 > 消費分野の企業決算と指標に注目＝今週の米株市場 > 独ＶＷは排ガス不正の補償引き上げを＝米消費者情報誌

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