アジア通貨動向（8日）＝総じて軟調

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［８日 ロイター］ - ０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.08 101.82 -0.26 Sing dlr 1.3474 1.3461 -0.10 Taiwan dlr 31.566 31.570 +0.01 Korean won 1114.50 1110.40 -0.37 Baht 34.98 34.82 -0.46 Peso 46.960 46.900 -0.13 Rupiah 13145 13125 -0.15 Rupee 66.77 66.77 0.00 Ringgit 4.0450 4.0200 -0.62 Yuan 6.6610 6.6505 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.08 120.30 +17.85 Sing dlr 1.3474 1.4177 +5.22 Taiwan dlr 31.566 33.066 +4.75 Korean won 1114.50 1172.50 +5.20 Baht 34.98 36.00 +2.91 Peso 46.96 47.06 +0.21 Rupiah 13145 13785 +4.87 Rupee 66.77 66.15 -0.93 Ringgit 4.0450 4.2935 +6.14 Yuan 6.6610 6.4936 -2.51
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