UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝バーツやリンギなど軟調、ウォンは格上げ受け上昇

(内容を更新しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通過が下 落。前週末に発表された7月の米雇用統計の内容が好調だったことで、年内の米利上げへ の期待がやや高まった。ただ、アジアでは利回りが相対的に高いことから、通貨の下値は 限られている。 タイバーツ は約2週間ぶりの安値を付けた後、下げ幅を縮小する展開。バン コク株が1年4カ月ぶり高値に上昇した。 マレーシアリンギ は、国債下落を嫌気して売られた。 半面、ウォン は堅調。当局によるウォン売り介入とみられる動きを受けて 、下落して始まったものの、S&Pがこの日、韓国の長期ソブリン格付けを「AA」に1 ノッチ引き上げたことを受けて上昇に転じた。見通しは「安定的」。 0505GMT(日本時間午後2時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.99 101.82 -0.17 Sing dlr 1.3468 1.3461 -0.05 Taiwan dlr 31.539 31.570 +0.10 Korean won 1110.20 1110.40 +0.02 Baht 34.92 34.82 -0.29 Peso 46.900 46.900 +0.00 Rupiah 13133 13125 -0.06 Rupee 66.82 66.77 -0.07 Ringgit 4.0400 4.0200 -0.50 Yuan 6.6573 6.6505 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.99 120.30 +17.95 Sing dlr 1.3468 1.4177 +5.26 Taiwan dlr 31.539 33.066 +4.84 Korean won 1110.20 1172.50 +5.61 Baht 34.92 36.00 +3.09 Peso 46.90 47.06 +0.34 Rupiah 13133 13785 +4.96 Rupee 66.82 66.15 -1.00 Ringgit 4.0400 4.2935 +6.27 Yuan 6.6573 6.4936 -2.46