アジア株式市場サマリー（8日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2031.12 +13.18 +0.65 2025.55 2031.14 2018.81 前営業日終値 2017.94 台湾 加権指数 9150.26 +58.14 +0.64 9123.07 9153.99 9104.43 前営業日終値 9092.12 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5537.800 +40.390 +0.73 5497.400 5549.600 5497.400 指数 前営業日終値 5497.410
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