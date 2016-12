UPDATE 1-米金融・債券市場＝小動き、長期債利回りは一時2週間ぶり高水準

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*05.00 2.3061% 前営業日終値 104*02.00 2.3100% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.50 1.5920% 前営業日終値 100*12.50 1.5820% 5年債(指標銘柄) 17時02分 99*28.75 1.1461% 前営業日終値 99*31.25 1.1300% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.50 0.7260% 前営業日終値 100*01.75 0.7220% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*21.00 171*18.00 Tノート先物9月限 132*01.50 132*04.50 米金融・債券市場は、国債利回りが小幅上昇。前週発表された好調な7月米雇用統計 を受けて年内の米利上げ観測が高まる中、長期ゾーンの利回りは一時約2週間ぶりの高水 準をつけたものの、その後押し戻された。 主要指標の発表に欠く中、この日は比較的静かな取引となった。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「市場 は、米経済ファンダメンタルズの改善と、FRBが短・中期的に金利を据え置く公算が大 きいとの見通しの板ばさみの状態にある」と指摘した。 指標10年債 は2/32安、利回りは1.586%。 30年債 は6/32高、利回りは2.302%。 10、30年債の利回りは一時、そろって7月21日以来の高水準に達した。 2年債 はほぼ変わらず。利回りは0.73%。 アクション・エコノミクスのグローバル・フィクストインカム分析のマネジング・デ ィレクター、キム・ルパート氏は、とりわけ10年債がテクニカル要因に圧迫されたもの の、欧米株価の勢いが失速するに伴い、債券利回りはこの日の高水準から押し戻されたと 指摘した。 CMEグループのフェドウォッチのデータによると、米連邦準備理事会(FRB)が 12月までに利上げを実施する確率はほぼ50%との見方が織り込まれた。前週には最低 30%まで低下していた。9月についてはわずか21%の確率が織り込まれている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -10.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 (+0.50)