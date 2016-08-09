TOP NEWS* 海外トップニュース（9日）

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［９日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 独ミュンヘン再保険、第2四半期は減益 通年目標は達成の見通し > スペインとポルトガルの財政規律違反、ＥＵが制裁見送り決定 > 第2四半期の英鉱工業生産が大幅な伸び、6月貿易赤字は124億ポンド > 英ＢＰ、中国の石化合弁の売却模索 最大30億ドル＝関係筋 > インド中銀が政策金利を予想通り据え置き、緩和的スタンスは維持

> 〔アングル〕ＥＵ離脱はチャンス、強気の英フィンテック業界 > 〔アングル〕インドネシアの消費関連企業、需要回復受け投資拡大 > 〔ＩＦＲ〕メキシコのドル建て債、大幅な応募超過 > 〔ＩＦＲ〕優良企業が相次ぎポンド社債発行、英中銀の社債購入追い風に > 〔ロイター調査〕フィリピン中銀、11日に政策金利据え置きへ > 〔ロイター調査〕韓国中銀、11日は据え置きへ 年内に追加利下げ > 〔ロイター調査〕メキシコ中銀、11日は金利据え置き 第4四半期に25ｂｐ利上げか > 〔ＩＦＲ〕優良企業が相次ぎポンド社債発行、英中銀の社債購入追い風に > 〔ＩＦＲ〕ＲＢＳがＡＴ１債発行へ、英銀として国民投票後初 > 〔BREAKINGVIEWS〕トランプ氏の経済政策案、富裕層優遇姿勢変わらず > 英銀行株指数、国民投票後の下げ取り戻す > 独6月貿易統計、輸入が予想以上の伸び 貿易黒字は縮小 > 中国、鉱山部門の環境基準強化へ 新規則の草案公表 > 中国、南シナ海の各礁で航空機格納庫を建設か＝米シンクタンク > EXCLUSIVE-英ＢＰ、中国の石化合弁の売却模索 最大30億ドル＝関係筋 > 中国7月ＣＰＩは前年比+1.8％に鈍化、ＰＰＩは低下幅縮小 > 中国自動車販売、7月は前年比＋23.3％＝乗用車協会 > 英中銀、景気悪化が深刻化すれば量的緩和の拡大必要に＝政策委員 > ＯＰＥＣ加盟・非加盟国、数週間以内に会合の可能性＝ベネズエラ > 米大統領選に無名の共和党員名乗り、トランプ氏批判票取り込みか > ウォルマート、ジェット・コムを33億ドルで買収 ネット事業強化へ > EXCLUSIVE-米ハネウェル、業務ソフトのＪＤＡ買収で協議＝関係筋 > 英7月小売売上高は前年比1.9％増、過去半年で最大の伸び

> トランプ氏は「危険な」大統領になる＝米共和党の安全保障専門家 > 伊銀行救済基金、モンテ・パスキの不良債権買い取り資金を確保 > 米当局、ドイツ銀子会社に罰金 社内機密情報の管理不十分で > 広東省、ゾンビ企業閉鎖に伴う紛争解決の特別法廷設置＝中国紙 > コネクレーンズの米テレックス事業買収、欧州委が条件付きで承認 > ロンドン金属取引所、来年前半に金と銀の現物・先物取引開始へ > 世界のヘッジファンド数、今年は4％減の見通し＝バークレイズ

> 中国が英の原発計画再考に警告、駐英大使「両国関係の節目」＝ＦＴ > 中国当局、マリオットによるスターウッド買収の調査を最大60日延長 > 米トゥイリオ、第2四半期は予想上回る70％増収 需要好調 > ロシア独禁庁、アイフォーン小売価格不正取り決めの疑いで調査を開始 > トルコ資産価格が上昇、ムーディーズ格付け据え置き > インド議会が間接税の抜本的改革案承認、物品サービス税導入に大きく前進 > ＶＷ排ガス不正訴訟、独裁判所が「集団訴訟」方式を採用 > 日産、メキシコで「キックス」生産開始へ > 英金融街シティーのオフィス、7月は時価評価額が6.1％下落 > パキスタン病院で自爆攻撃、少なくとも70人死亡 100人以上負傷

> 米ギャップ、5─7月既存店売上高は2％減 予想より小幅なマイナス > ニューズ・コープ、4─6月は予想外の増収 デジタル不動産事業堅調 > 米レンディングクラブ、第2四半期は赤字拡大 株価引け後に6％安

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