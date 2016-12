UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝堅調、韓国ウォンと台湾ドルの上げ目立つ

(内容を追加しました) [シンガポール 9日 ロイター] - アジア通貨市場は、高利回 りを求める動きで大半が上昇している。主要中銀の金融緩和措置で年内 に見込まれる米利上げの影響が相殺されるとの見方が広がっている。 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)の格上げを受け前日上 昇していた韓国ウォン はこの日も買われ、約1年2カ月ぶり 高値をつけた。 台湾ドル は、国内株式市場への資金流入や国内輸出業者の 買いを背景に1年超ぶり高値を記録した。 英中銀金融政策委員会のマカファーティー委員は、タイムズ紙への 寄稿で、英景気悪化が深刻化すれば、量的緩和の拡大が必要になるとの 見方を示した。 中銀の量的緩和で市場の流動性が高まれば、アジア新興国市場の高 利回り資産への資金シフトが進む可能性がある。ただ、7月の強い米雇 用統計を受け、年内の米利上げ観測は若干高まった。 サムスン・フューチャーズのリサーチ部門代表Jeong My-young氏は 「十分な流動性を踏まえると、米利上げは投資家にとり警戒要素に過ぎ ず、キャリートレードを手じまう理由ではなくなっている」と指摘した 。 0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。なおシンガポール市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.34 102.45 +0.11 *Sing dlr 1.3482 1.3468 -0.10 Taiwan dlr 31.424 31.512 +0.28 Korean won 1105.40 1108.30 +0.26 Baht 34.93 34.98 +0.14 Peso 46.890 46.835 -0.12 Rupiah 13132 13129 -0.02 Rupee 66.85 66.84 -0.01 Ringgit 4.0290 4.0350 +0.15 Yuan 6.6619 6.6609 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.34 120.30 +17.55 Sing dlr 1.3482 1.4177 +5.16 Taiwan dlr 31.424 33.066 +5.23 Korean won 1105.40 1172.50 +6.07 Baht 34.93 36.00 +3.07 Peso 46.89 47.06 +0.36 Rupiah 13132 13785 +4.97 Rupee 66.85 66.15 -1.05 Ringgit 4.0290 4.2935 +6.56 Yuan 6.6619 6.4936 -2.53