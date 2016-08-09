アジア株式市場サマリー（9日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2043.78 +12.66 +0.62 2033.52 2046.03 2032.18 前営業日終値 2031.12 台湾 加権指数 9155.08 +4.82 +0.05 9154.00 9168.34 9127.63 前営業日終値 9150.26 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5552.500 +14.658 +0.26 5537.800 5553.800 5536.200 前営業日終値 5537.842
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