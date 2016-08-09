TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（10日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > クリントン氏のリード拡大、トランプ氏に約7％ポイント差＝調査 > 米家計債務、第2四半期は12.29兆ドルに増加＝ＮＹ連銀 > 米ＥＩＡ、今年の米産油量減少幅を下方修正 リグ稼働数増加受け > 米ＦＲＢ、リバースレポで668.8億ドル吸収 > 米3年債入札、応札倍率上昇 間接入札者の落札拡大 > 英中銀国債買い入れ、2日目は不調 初の未達 > 米経済成長率、第3四半期は＋3.7％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > ＥＣＢバランスシート、先週は3.286兆ユーロに拡大 > 英経済成長率、7月はマイナス0.2％ 5─7月も減速＝ＮＩＥＳＲ > 米第2四半期の労働生産性0.5％低下、3期連続マイナス > 米6月卸売在庫0.3％増、予想上回る伸び > ポンド／ドルが1カ月ぶり安値、英中銀政策委員の緩和拡大発言で > トルコ中銀、銀行準備預金率を0.5％ポイント引き下げ 流動性拡大 > 英ＥＵ離脱決定、資金調達に影響も＝ＩＰグループ > 〔アングル〕公的救済色強まるＪＤＩ、支援の説明責任が課題に > 下期の航空需要は鈍化、セキュリティー懸念で＝国際空港評議会 > オランダ、17年成長率予想を1.6％に引き下げ 英ＥＵ離脱決定で > 尖閣周辺の中国公船4隻に、1隻は領海内 最多の15隻からは減少 > 競争環境まだ是正必要、羽田発着枠の傾斜配分を要望＝ＡＮＡＨＤ社長

◆企業関連ニュース > 米ディズニー、4─6月業績は予想上回る ストリーミング企業に出資へ

> 米イエルプ、4─6月は予想外の黒字 通年の売上高予想引き上げ > 海運大手マースクライン、中国の10港への運航停止 コスト削減の一環 > BUZZ-ＢＰとシェルの配当に関心再び、先行きに不透明感も > 日立オートモティブ、米国の価格操作で罰金5548万ドル支払いへ > 加バリアント、債務返済に向け資産売却進める方針 株価は上昇 > 米プレス・ゲーニー、スウェーデンＰＥに身売りへ 23.5億ドル > BUZZ-外株：米セージ12％安、主力治験薬の試験データ公表を延期 > BUZZ-外株：米マイクロチップ・テクノロジーが過去最高値、好決算受け > BUZZ-外株：米ビビント・ソーラーが2カ月ぶり高値、決算などで > BUZZ-外株：米モンスター・ワールドワイド急伸、ランスタッドが買収案提示 > BUZZ-外株：米ギャップ7％安、低調な7月売上高を嫌気 アナリストは明るい見方 > BUZZ-外株：カナダ・トロント市場が昨年6月以来の高値、バリアント押し上げ > 米デルタ、9日は300便近く欠航 システム障害の影響で > BUZZ-外株：米アルデイラ・セラピューティクス上昇、治療薬で前向きなデータ > 米コーチ、4─6月の売上高わずかに予想届かず 高級ブランド強化 > BUZZ-外株：米ヘルス・インシュアランス・イノベーションズ上昇、決算好感 > BUZZ-外株：ブラジルのエンブラエル下落、人員・費用削減計画を嫌気 > 米食品流通のＵＳフーズ、第2四半期は赤字 借り換え費用など重し > BUZZ-外株：米アレイ・バイオファーマ下落、抗がん剤研究で効果得られず > BUZZ-外株：米レンディングクラブ、寄り前取引で4％安 目標株価引き下げ相次ぐ > 米アップル、ロシア国内でのアイフォーン価格操作を否定 > 独ミュンヘン再保険、第2四半期は減益 通年目標は達成の見通し > 英医療評価当局、アムジェンのメラノーマ治療製剤の使用を許可