UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期国債価格が上昇、さえない米労働生産性や英中銀買い入れで

(レートを更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 105*03.00 2.2638% ) 前営業日終値 104*09.50 2.3000% 10年債(指標銘柄 16時59分 100*22.00 1.5488% ) 前営業日終値 100*11.50 1.5850% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*02.50 1.1088% 前営業日終値 99*30.00 1.1380% 2年債(指標銘柄) 15時10分 100*02.25 0.7140% 前営業日終値 100*01.75 0.7220% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 172*23.00 171*21.00 Tノート先物9月限 132*11.00 132*01.50 米金融・債券市場では、期間が長めの国債価格が上昇。さえない米労働生産性統計に 加え、イングランド銀行(英中央銀行)が行った国債買い入れで買入額が予定額に満たな かったことが、長期国債への買いを後押しした。 英中銀が量的緩和(QE)策の一環として実施した償還期限が15年を超える国債の 買い入れでは、買い入れ額が11億1800万ポンドと、予定の11億7000万ポンド を下回った。買い入れ額が予定に届かなかったのは中銀が国債買い入れを開始した200 9年以来初めて。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の米国債アナリスト、ジャスティ ン・レデラー氏は「売り方が不足するなか、売り方は持ち分以上の国債を売り、その後流 通市場で買い戻しを迫られた」と指摘。「こうしたことで英国債への買いが膨らんだほか 、他市場とのつながりで米国債や独国債も買われた」と述べた。 こうしたなか、経済指標では第2・四半期の非農業部門の米労働生産性が年率換算で 前期比0.5%低下し、3四半期連続の落ち込みとなった。市場は0.4%の上昇を予想 していた。市場では経済成長率が予想を下回る可能性があるとの見方が広がり、長期イン フレ期待が後退した。同指標はイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が好んで用いる 指標となっており、「労働生産性が予想を割り込み、3四半期連続で低下したことは、明 らかにイエレン議長の気を引くだろう」(DRWトレーディングのルー・ブライアン氏) とみられている。 午後行われた240億ドルの3年債入札(ダッチ方式)は、応札倍率が2.98倍と 、前月つけた7年ぶり低水準の2.69倍から戻し、昨年12月以来の高水準となった。 最高落札利回りは0.850%。外国中銀など間接入札者の落札比率は56.85%で、 5月以来の高水準だった。入札結果は国債相場全般の押し上げにつながったという。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (-0.75)