アジア通貨動向（10日）＝総じて堅調、クリントン氏勝利の予想で　バーツは下落

[シンガポール 10日 ロイター] - 週明け10日のアジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が上昇している。米大統領選で民主党候補のヒラリー・クリントン氏が勝利 するとの見方から、買いが優勢になっている。また、米雇用統計が予想より弱い内容とな ったことも、アジア通貨の支援材料になった。 一方、タイバーツ は約3カ月ぶりの安値。タイ王室庁は9日夜、プミポン国 王(88)が血液透析を受けた後、容体が不安定になっている、とする声明を発表した。 人民元 は一時、6年ぶりとなる安値水準に下落、心理的な節目の1ドル= 6.7元を抜け、アジア通貨の上昇分が一部消えた。中国人民銀行(中央銀行)はきょう 、人民元の対ドル基準値(中間値)を2010年9月以来の低い水準に設定している。 米雇用統計は弱めの結果に終わったものの、米連邦準備理事会(FRB)が12月に も利上げする、との見方は依然として根強く、アジア新興国通貨の上昇を抑制している。 米大統領選は、共和党候補ドナルド・トランプ氏が女性に関して品のないコメントを しているビデオの存在が明らかになったことから、トランプ氏陣営は打撃を受けている。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。台湾の金融市場は休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.88 102.88 +0.00 Sing dlr 1.3727 1.3731 +0.03 *Taiwan dlr 31.480 31.480 0.00 Korean won 1111.30 1115.50 +0.38 Baht 35.00 34.90 -0.26 Peso 48.295 48.305 +0.02 Rupiah 12970 12983 +0.10 Rupee 66.57 66.68 +0.16 Ringgit 4.1430 4.1535 +0.25 Yuan 6.7007 6.6745 -0.39 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.88 120.30 +16.93 Sing dlr 1.3727 1.4177 +3.28 Taiwan dlr 31.480 33.066 +5.04 Korean won 1111.30 1172.50 +5.51 Baht 35.00 36.00 +2.87 Peso 48.30 47.06 -2.56 Rupiah 12970 13785 +6.28 Rupee 66.57 66.15 -0.63 Ringgit 4.1430 4.2935 +3.63 Yuan 6.7007 6.4936 -3.09 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。