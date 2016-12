ＮＹ市場サマリー（10日）

* 米国概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/6J/Overview をクリックしてご覧になれます [ 10日 ロイター] - <為替> ポンドが下落。英国が欧州連合(EU)離脱に際して単一市場へのアクセ スを失う「ハードブレグジット」への懸念から7日のアジア市場で31年ぶりの安値を更 新した影響が続いた。 米連邦準備理事会(FRB)の年内利上げ観測を背景に、ドルは総じて堅調に推移し た。 ハードブレグジットが英国経済に及ぼす悪影響が懸念される中で、イングランド銀行 (英中央銀行、BOE)が算出するポンドの実効レートは2009年以来の安値となった 。 ドル/円 は直近が0.75%高の103.67円、ユーロ/ドル は0. 54%安の1.1139ドルだった。 FRBの利上げ時期を探る次の手掛かりとして、市場は12日に発表される9月連邦 公開市場委員会(FOMC)議事要旨に注目している。フェデラルファンド(FF)先物 が織り込む12月の利上げ確率は足元で約70%となった。 NY外為市場: <債券> 休場 米金融・債券市場: <株式> 反発。原油価格が上昇してエネルギー株が買われたほか、サムスン電子<0 05930.KS>の「ギャラクシーノート7」生産中断を受けアップル が急伸した。 ロシアが石油輸出国機構(OPEC)の減産に協力する意向を示したことなどから原 油価格が跳ね上がり、S&Pエネルギー株指数 は1.5%上昇した。エクソンモ ービル は2%、シェブロン は1.7%それぞれ上がった。 アップルは1.7%高。チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ 社長は「サムスンの苦境がアップルの得点となっており、株価上昇に大きく寄与した」と 指摘した。 米大統領選の第2回候補者討論会を終えて、民主党のクリントン氏が共和党のトラン プ氏に対して支持率のリードを広げたことも相場を押し上げた。株式市場では、政策運営 をめぐる不確実性が少ないクリントン氏の方が好ましいとみなされている。 後発医薬品(ジェネリック)のマイラン は8.2%上昇した。急性アレルギ ー薬「エピペン」について公的医療保険への負担金支払いが過小だったとされた問題で、 和解を表明したことが好材料と受け止められた。 短文投稿サイトのツイッター は11.5%安。ただ、セールスフォース・ド ット・コム がツイッター買収提案をなお検討中だとロイターが伝えたため、株価 は下げ幅を縮小した。 米国株式市場: <金先物> 安値拾いの買いなどが入り、7営業日ぶりに反発した。 前週末まで6営業日続落し、清算値が約4カ月ぶりの安値を付けていた反動から、ポ ジション調整目的の買い戻しや安値拾いの買いが入ったほか、ショートカ バーも入った 。また、中国勢が国慶節に伴う連休明けで市場に復帰し、買いを入れたとの 見方もあっ た。 ただ、外国為替市場では対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される金塊などの 商 品に割高感が生じたことから、上値は重かった。また、コロンバスデーで金融 市場の 一部が休場だったため、商いも低調だったもようだ。 NY貴金属: <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)の盟主サウジアラビアをはじめ主要産 油国ロシアなどの首脳らが生産抑制に前向きな発言をしたとの報が伝わり、急反発した。 米WTI11月物の清算値は3.09%高の1バレル=51.35ドルと、中心限月の清 算値ベースで2015年7月15日(51.41ドル)以来約1年3カ月ぶりの高値とな った。 サウジのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相が、11月末に予定されるOPEC総 会では産油量制限で合意に達すると楽観していることを明らかにしたとの報が伝わり、供 給過剰懸念が後退した。 さらにロシアのプーチン大統領はトルコのイスタンブールで開かれたエネルギー会議 で、OPECが合意した減産について協調行動に「加わる用意がある」と表明したとロイ ターが報道したことをきっかけに、OPEC加盟・非加盟の有力産油国による協調減産合 意への期待が一段と高まったことから買いが膨らみ、相場は一時51.60ドルまで上昇 した。 NYMEXエネルギー: ドル/円 NY終値 103.58/103.63 始値 103.39 高値 103.78 安値 103.31 ユーロ/ドル NY終値 1.1137/1.1139 始値 1.1166 高値 1.1170 安値 1.1131 終値 前日比 % ダウ工業株30種 18329.04 +88.55 +0.49 前営業日終値 18240.49 ナスダック総合 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 前営業日終値 #VALUE! S&P総合500種 2163.66 +9.92 +0.46 前営業日終値 2153.74 COMEX金 12月限 1260.4 +8.5 前営業日終値 1251.9 COMEX銀 12月限 1765.9 +27.9 前営業日終値 1738.0 北海ブレント 12月限 53.14 +1.21 前営業日終値 51.93 米WTI先物 11月限 51.35 +1.54 前営業日終値 49.81 CRB商品指数 190.2779 +1.9617 前営業日終値 188.3162