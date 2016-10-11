12日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月12日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 国際航空・宇宙展２０１６ 0850 ８月機械受注 1030 原田日銀審議委員講演（長野県松本市） 1030 ３０年利付国債の入札発行 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 森金融庁長官会見（日本記者クラブ） 1400 原田日銀審議委員会見（長野県松本市） 1500 ９月日本工作機械受注 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：ローソン 新規上場 ＫＨネオケム が東証１部に（公開価格1380円） 市場変更 プロシップ が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（水） 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Sep 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Aug ◇イベント 12:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会参加 13:40 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演"The Payments System" 17:00 米財務省３年債入札 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報 ◇休場 インド