UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝大半が下落、米利上げ観測受けたドル高で

(情報を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨市場は下落。米連 邦準備理事会(FRB)が12月に利上げを実施するとの観測が強まりドルが上昇する中 、人民元 は6年ぶり安値を更新した。 韓国ウォン は対米ドルで一時1.1%安と9月21日以来の安値を付け、 域内の下げを主導している。サムスン電子 が最新スマートフォン「ギャラク シーノート7」の販売停止を発表したことを背景に、海外投資家が同社株に売りを出して いる。 シンガポールドル は0.3%下落し6月1日以来の安値。地元メディアによ ると、リム・フンキャン貿易産業相は「マイナス成長が複数の四半期にわたり続く」可能 性は除外できないとの見解を示した。 タイバーツ は、大半の国債価格 の下落を受け、約3カ月ぶり低水 準に落ち込んでいる。 ドル指数 は主要通貨のバスケットに対して上昇。CMEグループのFEDウオ ッチによると、市場が織り込む12月の利上げ確率は約70%となっている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-young氏は「他の大半 の国が引き続き刺激策を検討する一方、米国は金融政策を引き締めているとみられる」と 指摘。「ドルは支援され、アジア通貨の下落は回避できない」との考えを示した。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.99 103.62 -0.36 Sing dlr 1.3790 1.3751 -0.28 Taiwan dlr 31.645 31.480 -0.52 Korean won 1119.00 1108.40 -0.95 Baht 35.16 35.06 -0.28 Peso 48.499 48.355 -0.30 Rupiah 12988 12975 -0.10 *Rupee 66.53 66.53 0.00 Ringgit 4.1560 4.1510 -0.12 Yuan 6.7150 6.7044 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.99 120.30 +15.68 Sing dlr 1.3790 1.4177 +2.81 Taiwan dlr 31.645 33.066 +4.49 Korean won 1119.00 1172.50 +4.78 Baht 35.16 36.00 +2.39 Peso 48.50 47.06 -2.97 Rupiah 12988 13785 +6.14 Rupee 66.53 66.15 -0.57 Ringgit 4.1560 4.2935 +3.31 Yuan 6.7150 6.4936 -3.30 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。