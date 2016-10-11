アジア株式市場サマリー（11日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2031.93 -24.89 -1.21 2053.29 2060.78 2030.51 前営業日終値 2056.82 台湾 加権指数 9219.82 -45.99 -0.50 9311.79 9327.71 9167.72 前営業日終値 9265.81 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指 5479.800 +4.369 +0.08 5475.400 5498.000 5474.400 数 前営業日終値 5475.431
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