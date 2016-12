UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り4カ月ぶり高水準、前日の先物売りに追随

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 94*22.00 2.5037% 柄) 前営業日終 95*12.50 2.4690% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 97*19.00 1.7673% ) 前営業日終 97*28.00 1.7360% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*05.75 1.2960% ) 前営業日終 99*09.75 1.2700% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*24.50 0.8704% ) 前営業日終 99*26.00 0.8460% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 164*11.00 164*05.00 限 Tノート先物12月 129*28.50 129*25.50 限 米金融・債券市場では、指標10年債利回りが4カ月ぶりの水準に上昇 した。コロンバス・デーの祝日だった前日に先物価格が下落したことで、休 場明けの現物市場では先物の値下がりに追随するテクニカルな動きが優勢と なった。 10日は米株価が上昇したほか、需給引き締まりへの期待から原油先物 価格が1バレル50ドルを大きく上抜け、米10年債 先物価格は6月 以来の安値をつけた。 先物の動きに追い付こうとする動きで、10年債利回りは一時6月3日 以来の高水準となる1.78%まで上昇した。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コー リ氏は「市場に広がる全般的なリスクオン心理が利回りを押し上げている」 と話す。 週内に240億ドルの3年債と200億ドルの10年債、120億ドル の30年債入札を控えていることも利回りの押し上げ要因になった。 ただ米株がこの日は大きく売られたことで、利回りは日中の高水準から 戻した。 終盤の取引で、10年債 は5/32安、利回りは1.75% 。 30年債 価格は14/32安、利回りは2.49%。一時は 2.51%まで上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -55.75 0.50