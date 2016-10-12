13日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月貸出・預金動向（日銀） 0855 参議院予算委員会 1000 上半期のビール類課税出荷数量 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1330 ８月第３次産業活動指数（経産省） 決算：ファーストリテイリング １６年８月期 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（水） 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Aug ◇イベント 11:00 ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が会合 12:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会参加 13:40 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演"The Payments System" 17:00 米財務省３年債入札 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報 ◇休場 インド ブラジル １３日（木） 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Sep 12:30 米：輸出入物価（労働省） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Sep 中国：貿易統計 Sep ◇イベント 16:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演 17:00 米財務省３０年債入札 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 韓国：中銀金利発表 ◇決算予定 台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文