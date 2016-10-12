13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月貸出・預金動向（日銀） 0855 参議院予算委員会 1000 上半期のビール類課税出荷数量 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1330 ８月第３次産業活動指数（経産省） 決算：ファーストリテイリング １６年８月期 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（水） 09:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Aug ◇イベント 11:00 ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が会合 12:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会参加 13:40 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演"The Payments System" 17:00 米財務省３年債入札 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報 ◇休場 インド ブラジル １３日（木） 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Sep 12:30 米：輸出入物価（労働省） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Sep 中国：貿易統計 Sep ◇イベント 16:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演 17:00 米財務省３０年債入札 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 韓国：中銀金利発表 ◇決算予定 台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）