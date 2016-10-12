新規上場日程一覧（12日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証２部 マーキュリアインベストメント 7190 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/17 53.1万株・38.11万株(13.51万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 1450 1400─1450 ＳＭＢＣ日興 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） マザーズ ユーザベース 3966 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/21 54.3万株・19.33万株(11.04万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2510 2190─2510 みずほ ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証・福証 九州旅客鉄道 9142 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/25（福証は10/26 なし・1億6000万株(なし) 100 ） （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10/17 2400─2600 三菱ＵＦＪモ ルガン・スタ ンレー ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） マザーズ アイモバイル 6535 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/27 333万株・222万株(82.38万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10/18 1220─1320 ＳＢＩ ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証 バロックジャパンリミテッド 3548 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/1 420万株・778.98万株(178.69万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10/18 10/14 大和 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 名証２部 岐阜造園 1438 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/1 40万株・なし（6万株） 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10/24 1000─1150 東海東京 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ ＬＳ─ＬＩＮＫＳ 6536 Ｍａｒｋｅｔ （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/10 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （Ｊ─Ａｄｖ ｅｓｅｒ） フィリップ ------------------ ----------------------------------- ----------- -- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- ------------------ ----------------------------------- ----------- --
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