UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝総じて下落、米利上げ観測で

(情報を更新しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア新興国通貨は12月の米利上げ観測 の高まりを背景に総じて下落。ただポンドが反発し、ドルを圧迫したことからその後は下 げ幅をやや縮小している。 韓国ウォン は過去3週間以上で最も安い水準に下落。 サムスン電子<0059 30.KS>が、最新スマートフォン(スマホ)「ギャラクシーノート7」の生産と販売を打ち 切ったと発表したことを受け、輸出への影響が懸念されている。 マレーシアリンギ は約7カ月ぶりの安値。8月の鉱工業生産データが予想を 下回る伸びにとどまった。 タイバーツ は約4カ月ぶり安値。バンコク株式市場 が約3%安と域 内市場をアンダーパフォームしている。 投資家が織り込む12月の米利上げの確率が約70%となる中、ドル指数 は1 1日、3月以来の高値をつけた。 しかしドルはアジア時間12日の取引で、このところ値下がりしていたポンドの反発 を背景に全般的に軟調となっている。 メイバンク(シンガポール)の上級為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏 は「アジア通貨は、米大統領選と連邦公開市場委員会(FOMC)までに一段と下落する 見込みだ」と指摘した。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 インド市場は休場。取引は13日に再開される。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.56 103.50 -0.06 Sing dlr 1.3784 1.3794 +0.07 Taiwan dlr 31.605 31.613 +0.03 Korean won 1122.10 1120.40 -0.15 Baht 35.42 35.30 -0.34 Peso 48.605 48.520 -0.17 Rupiah 13015 13010 -0.04 *Rupee 66.53 66.53 0.00 Ringgit 4.1820 4.1700 -0.29 Yuan 6.7198 6.7185 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.56 120.30 +16.16 Sing dlr 1.3784 1.4177 +2.85 Taiwan dlr 31.605 33.066 +4.62 Korean won 1122.10 1172.50 +4.49 Baht 35.42 36.00 +1.64 Peso 48.61 47.06 -3.18 Rupiah 13015 13785 +5.92 Rupee 66.53 66.15 -0.57 Ringgit 4.1820 4.2935 +2.67 Yuan 6.7198 6.4936 -3.37