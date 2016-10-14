再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

(経済財政諮問会議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ９月マネーストック（日銀） 0850 ９月企業物価指数（日銀） 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1300 経済同友会代表幹事会見 1500 ９月投信概況 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 1730 経済財政諮問会議 1900 石原経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １４日（金） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q3 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Sep 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Aug 12:30 米：小売売上高（商務省） Sep 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Sep 14:00 米：企業在庫（商務省） Aug 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Oct ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局（中銀）金融政策発表 00:30 豪中銀金融安定化報告書 01:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 17:30 イエレン米ＦＲＢ議長、ボストン地区連銀主催の会合で講演 "The Elusive "Great" Recovery: Causes and Implications for Future Business Cyc le Dynamics" アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合（ペルー・リマ、１５日まで） ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース シティグループ ウェルズ・ファーゴ