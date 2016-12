UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝下落、中国指標受け　Ｓドル7カ月ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じ て下落。さえない内容となった中国貿易統計や12月の米利上げ観測が 背景。シンガポールドルは中銀会合を翌日に控え、7カ月ぶりの安値を つけた。 タイバーツ は、プミポン国王の容体が懸念される中、ほぼ 横ばい。 シンガポールドル は0.2%安の1米ドル=1.3866 シンガポールドルと3月10日以来の安値に下落。その後、下げ幅を縮 小している。 ロイター調査によると、シンガポール金融管理局(MAS、中央銀 行)は14日の金融政策見直しで、政策を据え置く見通し。 ただ、一部の投資家やアナリストは、MASが輸出に依存する国内 経済を支援するため金融緩和を実施する可能性もあり、そうなればシン ガポールドルが圧迫されるとの見方を示している。 クレディ・スイス(シンガポール)の上級為替投資ストラテジスト は「MASが予想外に何らかの緩和措置を実施した場合、シンガポール ドルは対米ドルで急落し1.40米ドルを下抜ける可能性がある」と指 摘した。 一方、市場では緩和観測もある程度織り込まれていることから、政 策が据え置かれた場合、シンガポールドルは反発するとの見方もある。 この日発表された9月の中国貿易統計は、輸出が予想以上に減少。 輸入も予想外のマイナスとなった。 これを受け、中国人民元 は6年ぶり安値に下落。今後数 カ月間に当局が元安容認に動く可能性が高まった。 マレーシアリンギ は0.5%安の1ドル=4.2100リ ンギと2月29日以来の安値。中銀が9月の債券市場からの資金流出額 を当初の14億リンギから84億リンギ(20億ドル)に修正したこと を受けて懸念が高まった。 韓国ウォン は1.1%安の1ドル=1136.5ウォン と7月26日以来の安値。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.78 104.18 +0.39 Sing dlr 1.3848 1.3845 -0.02 Taiwan dlr 31.715 31.629 -0.27 Korean won 1134.60 1123.60 -0.97 Baht 35.69 35.73 +0.12 Peso 48.470 48.540 +0.14 Rupiah 13040 13017 -0.18 Rupee 66.82 66.53 -0.43 Ringgit 4.2100 4.1900 -0.48 Yuan 6.7279 6.7200 -0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.78 120.30 +15.92 Sing dlr 1.3848 1.4177 +2.38 Taiwan dlr 31.715 33.066 +4.26 Korean won 1134.60 1172.50 +3.34 Baht 35.69 36.00 +0.88 Peso 48.47 47.06 -2.91 Rupiah 13040 13785 +5.71 Rupee 66.82 66.15 -1.01 Ringgit 4.2100 4.2935 +1.98 Yuan 6.7279 6.4936 -3.48