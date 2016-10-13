アジア株式市場サマリー（13日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コー ド 韓国 総合株価指 2015.44 -18.29 -0.90 2033.99 2035.93 2014.89 <.KS1 数 1> 前営業日終 2033.73 値 台湾 加権指数 9219.17 -33.43 -0.36 9268.22 9285.05 9187.78 <.TWI I> 前営業日終 9252.60 値 豪 Ｓ＆Ｐ／Ａ 5435.50 -39.116 -0.71 5474.60 5474.60 5420.80 <.AXJ ＳＸ指数 0 0 0 0 O> 前営業日終 5474.61 値 6
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