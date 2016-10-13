日本リテールファンド投資法人 ：16年8月期決算

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［東京 １３日 ロイター］ - 2016年8月期（2016年3月1日 - 2016年8月31日） 注) カ ッコ内は前年比、△は赤字 16年8月期実績 16年2月期実績 17年2月期予想 17年8月期予想 営業収益（百万円） 37,078 32,017 31,631 30,069 (+15.8 %) (+3.4 %) (-14.7 %) (-4.9 %) 当期利益（百万円） 10,820 10,912 11,389 10,779 (-0.8 %) (+1.7 %) (+5.3 %) (-5.4 %) １口当たり分配金（円） 4,250 4,200 4,250 4,250
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