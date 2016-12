米金融・債券市場＝利回り低下、弱い中国指標で逃避買い

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時54分 95*07.00 2.4776% ) 前営業日終 94*18.50 2.5090% 値 10年債(指標銘柄) 15時47分 97*26.00 1.7429% 前営業日終 97*16.00 1.7780% 値 5年債(指標銘柄) 15時47分 99*11.25 1.2602% 前営業日終 99*04.50 1.3040% 値 2年債(指標銘柄) 15時29分 99*26.25 0.8425% 前営業日終 99*24.50 0.8710% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 164*31.00 164*03.00 限 Tノート先物12月 130*06.00 129*26.00 限 米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。弱い中国の貿易統計を受けて、安全資 産とされる米国債の投資妙味が高まった。 9月の中国輸出は前年同月比10.0%減と、市場予想(3.0%減)以上に落ち込 んだほか、輸入も予想に反し減少。中国景気の回復が依然勢いを欠くことを浮き彫りにし た。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「市場を動かした のは世界的な要因だ」とし、休場明けとなった11、12日の2日間に国債相場が売られ ていたことで、買い戻しが入ったことも支援したとの見方を示した。 終盤の取引で、米10年債利回り は12/32高。利回りは4ベーシス ポイント(bp)低下の1.739%と、約1週間ぶりの水準をつけた。前日には4カ月 ぶりに1.80%の水準を上抜けていた。 30年債 は22/32高。利回りは2.476%と、7日以来の低水準 をつけた。 米株市場が軟調な展開となったことや30年債入札が旺盛な需要を集めたことも追い 風だった。 米財務省が実施した120億ドルの30年債リオープン(銘柄統合)入札は、最近の 利回り上昇で投資妙味が増し、応札倍率は2.44倍と、7月以来の高水準をつけた。 14日の注目材料は、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の講演と小売売上高 統計だ。 米フェデラルファンド(FF)金利先物相場は現在、年内1回以上の利上げを65% の確率で織り込んでおり、12月を有力視している。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -16.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.75 -0.50