〔マーケットアイ〕金利：国債先物が小反落で寄り付く、5年債入札控え調整圧力

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＜０８：５８＞ 国債先物が小反落で寄り付く、5年債入札控え調整圧力

国債先物中心限月１２月限は前営業日比２銭安の１５１円８５銭と小反落して寄り付いた。前日の海外市場で欧米債が買われた流れを引き継いで買いが先行するとみられていたが、きょうの５年債入札に備えた調整圧力に上値を重くしてスタートした。

市場では「５年債入札前にもかかわらず、中期対象の日銀買い入れが１週間余り遠ざかっていることから調整圧力がかかりやすい。また、前日まで連日でブルフラット化した反動も出ているようだ」（国内証券）との声が出ている。

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